"Te estoy esperando, mi gemelo": conmovedor mensaje del hermano menor de Miguel Ayala

En la noche de este 26 de noviembre, se llevó a cabo un acto simbólico cargado de emoción en la ciudad de Villavicencio, donde las familias de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja recibieron apoyo de la comunidad para pedir por la pronta liberación de ambos jóvenes en una velatón.

Miguel, hijo del famoso cantante Giovanny Ayala, fue secuestrado desde el pasado 18 de noviembre junto a Nicolás Pantoja, su tour manager y amigo, luego de una presentación en el municipio de El Tambo, Cauca. Desde entonces, no hay noticias sobre su paradero.

Los mensajes de la familia de Miguel Ayala

En redes sociales, los hermanos de Miguel Ayala enviaron mensajes en medio de la incertidumbre. "Por ti hermano, te estamos esperando", escribió Sebastián, el mayor de los hijos de Giovanny Ayala.

"Hermano Nicolás, te estamos esperando, no perdemos la fe", escribió Valentina, la mayor de sus hermanas, compartiendo las publicaciones de las personas que se unieron a esta causa en la capital del Meta.

Finalmente, su hermano menor, Luis, conmovió con sus palabras. "Hermanito, me haces mucha falta, nunca pensé en mi vida que esto tuviera que pasar. Te estoy esperando, toda mi familia te está esperando, tú sabes que tú eres mi vida, mi gemelo, mi todo. Lo amo muchísimo estemos lejos o estemos cerca, siempre voy a estar con contigo".

Giovanny Ayala y su mensaje a los secuestradores

"Hijo lo amo muchísimo, estoy aquí con las manos en el corazón para decirle que tenga mucha fortaleza, eres un berraco, aquí lo estamos esperando todos, ore mucho allí", dijo Giovanny Ayala en diálogo con Noticias RCN.