CANAL RCN
Colombia

"Te estoy esperando, mi gemelo": conmovedor mensaje del hermano menor de Miguel Ayala

Los dos jóvenes llevan más de una semana secuestrados y la comunidad se unió en oración para pedir por su pronta libertad.

Luis Ayala Miguel Ayala
FOTO: Luis Ayala - IG

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche de este 26 de noviembre, se llevó a cabo un acto simbólico cargado de emoción en la ciudad de Villavicencio, donde las familias de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja recibieron apoyo de la comunidad para pedir por la pronta liberación de ambos jóvenes en una velatón.

Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo
RELACIONADO

Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo

Miguel, hijo del famoso cantante Giovanny Ayala, fue secuestrado desde el pasado 18 de noviembre junto a Nicolás Pantoja, su tour manager y amigo, luego de una presentación en el municipio de El Tambo, Cauca. Desde entonces, no hay noticias sobre su paradero.

Los mensajes de la familia de Miguel Ayala

En redes sociales, los hermanos de Miguel Ayala enviaron mensajes en medio de la incertidumbre. "Por ti hermano, te estamos esperando", escribió Sebastián, el mayor de los hijos de Giovanny Ayala.

"Hermano Nicolás, te estamos esperando, no perdemos la fe", escribió Valentina, la mayor de sus hermanas, compartiendo las publicaciones de las personas que se unieron a esta causa en la capital del Meta.

Finalmente, su hermano menor, Luis, conmovió con sus palabras. "Hermanito, me haces mucha falta, nunca pensé en mi vida que esto tuviera que pasar. Te estoy esperando, toda mi familia te está esperando, tú sabes que tú eres mi vida, mi gemelo, mi todo. Lo amo muchísimo estemos lejos o estemos cerca, siempre voy a estar con contigo".

Giovanny Ayala y su mensaje a los secuestradores

"Hijo lo amo muchísimo, estoy aquí con las manos en el corazón para decirle que tenga mucha fortaleza, eres un berraco, aquí lo estamos esperando todos, ore mucho allí", dijo Giovanny Ayala en diálogo con Noticias RCN.

Desgarrador pedido de la mamá de Nicolás Pantoja, el joven secuestrado junto a Miguel Ayala
RELACIONADO

Desgarrador pedido de la mamá de Nicolás Pantoja, el joven secuestrado junto a Miguel Ayala

Mi muchacho tiene 21 años, Nicolás tiene 20 años. Son muchachos que están llenos de esperanza, de sueños, no están en esta guerra, están en los sueños de la música, ellos no, por favor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Fue capturado el presunto responsable del transfeminicidio de Natalia Santodomingo, ocurrido en enero en Cajicá

Inseguridad en Bogotá

Video | Balacera en ciclorruta de Bogotá terminó en la captura de un joven armado que intentaba huir

Ejército Nacional

Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá

Otras Noticias

Tiroteo en Estados Unidos

¿Quién es Rahmanullah Lakanwal, sospechoso de disparar contra dos soldados cerca de la Casa Blanca?

El tirador vivía al otro lado del país junto a su esposa y cinco hijos. En el pasado habría trabajado codo a codo con las tropas estadounidenses en Afganistán.

Selección de Portugal

🔴EN VIVO🔴 Portugal vs. Austria, final del Mundial sub-17: vea el partido en directo

Vea aquí en vivo y en directo la final del Mundial sub-17 entre Portugal y Austria. Este jueves 27 de noviembre.

Artistas

Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo

Dólar

Dólar sigue cayendo en Colombia: así está su precio hoy este jueves 27 de noviembre

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos