Yina Calderón sorprendió a todos con un inesperado y radical cambio de look

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 mostró su cambio a través de las redes sociales.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
07:00 p. m.
Yina Calderón, la reconocida DJ y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se cambió el look en el reality.

A pesar de las diferencias con Melissa Gate, la también empresaria de fajas le preguntó a la creadora de contenido que si le podía cortar el cabello y ella accedió.

Desde ese entonces, Yina Calderón había permanecido con un look corto y que tiene el flequillo largo para peinarlo hacia un lado. Sin embargo, en las últimas horas grabó un video luciendo un nuevo look.

¿Cuál fue el cambio que se hizo Yina Calderón? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el cambio de look que se realizó Yina Calderón

Este 26 de agosto de 2025, en su cuenta de Instagram, Yina Calderón subió una serie de fotos mostrando que se puso una peluca que le permite lucir con el cabello largo de color castaño.

De esa manera, luego de que sus seguidores vieron las imágenes, quedaron sorprendidos y reaccionaron de inmediato. "Qué linda que se ve", "siempre te vi bien", "hermosa, eres la mejor", "bella" y "así se ve mejor", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, posteriormente, Yina Calderón grabó una historia mostrando que ya se había quitado la peluca y dejando claro que ya está muy acostumbrada al cabello corto.

"Ya me quité la peluca, solo me tomé como que la foto y ya. Nenés, a mí me encanta el pelo corto, yo ya pasé por esa etapa del cabello largo y siento que el look corto me hace ver sofisticada y sentir libre", dijo Yina Calderón.

"El pelo corto es muy exigente, pero yo lo amo y estoy muy feliz con él. Sin embargo, a veces se me da por ponerme una que otra peluca", complementó.

Yina Calderón aseguró que tiene un romance hace dos años

Aparte del hecho de lucir un look inesperado, Yina Calderón ha estado entre las tendencias porque aseguró que tiene una pareja hace dos años e, incluso, la catalogó como su marido.

Sin embargo, la DJ también indicó que le gusta ser reservada con su vida privada y, en consecuencia, aún no ha mostrado quién es.

 

