Yina Calderón se fue de frente contra nuevo integrante de la Casa de los Famosos

Este domingo 30 de marzo, los participantes de la Casa de los Famosos vivieron una nueva despedida tras la gala de eliminación.

En esta oportunidad, siete participantes se midieron en la placa de eliminación, en la que, finalmente, el Negro Salas se despidió con la menor votación.

Ahora, durante la noche de este domingo, la relación entre dos participantes se mostró tensa, dejando el aire los rumores sobre una posible disputa dentro de la casa.

Se trata de Yina Calderón y el nuevo integrante, Andrés Altafulla. Durante el día, la creadora de contenido se mostró incómoda con la presencia de este participante por rencillas del pasado entre ambos.

Yina Calderón confrontó a Altafulla

De acuerdo al relato de Calderón, este nuevo integrante había hablado mal de ella por fuera de la casa de los famosos e incluso, se habría referido a ella con comentarios despectivos.

"Yina no deberías hacerle campaña a ese pelado, porque él estaba en una reunión con nosotros en Medellín y dijo que contigo nada que ver y habló de manera despectiva de ti", contó Yina sobre lo que le había contado una amiga suya.

Con este contexto, Yina decidió confrontar a Altafulla este domingo tras la gala de eliminación. Allí, le confesó que esa persona le dio a entender que él aseguró que solo era amigo de ella por conveniencia.

"Mi amiga dijo qué hablaste con asco de mí, ¿ella para qué me tenía que decir eso?", dijo.

Ante este fuerte reclamo, el nuevo participante no se quedó callado y aseguró que tenía que ser directa, puesto que no iba a caer en chismes por fuera.

"Conmigo tienes que ser directa o me crees o no, porque yo no soy tibio", dijo el hombre. "Si tú no crees que yo no he sido bacano contigo, quédate con lo otro y cree lo que te dijeron", agregó.

La conversación quedó en el aire y dejó a la deriva lo que pueda pasar entre estos dos participantes en esta nueva semana en La Casa de los Famosos.

