Cali se llena de ritmo con el Bum Bum TOUR ‘Pazcífico’ y sus actividades culturales gratuitas

La música, el arte y la cultura tomarán protagonismo en la capital vallecaucana con la llegada del Bum Bum TOUR ‘Pazcífico’, un evento gratuito que promete llenar de color y alegría a Cali.

Este sábado 1° de noviembre, el Museo La Tertulia será el epicentro de una jornada cargada de presentaciones, muestras artísticas, gastronomía y espacios de emprendimiento que celebran el talento local y la diversidad del Pacífico colombiano.

¿Qué ofrece el Bum Bum TOUR ‘Pazcífico’ en Cali?

La cuarta edición del Bum Bum TOUR ‘Pazcífico’ traerá una agenda pensada para todos los gustos y edades. Desde las 2:00 p.m., los visitantes podrán disfrutar de una feria de emprendimientos con artesanías, tejidos, joyería, arte decorativo y productos locales.

Además, el público podrá recorrer las salas del museo, asistir a un picnic literario y participar en talleres de impresión inspirados en la exposición “A la gráfica”.

Uno de los momentos más esperados será el recorrido “A orillas de La Tertulia”, que invita a los asistentes a disfrutar del arte y la naturaleza a través de una caminata por los jardines del museo, el río Cali y el Parque de las Gatas, un entorno emblemático para la ciudad.

Ritmo y talento colombiano en Cali

La tarima principal del evento, denominada Bum Bum TOUR ‘Pazcífico’ 2025, se encenderá a las 6:00 p.m. con la presentación de Manglares, agrupación de danza tradicional que exalta la identidad del país.

Luego llegará DJ Prieto Riddiman, quien fusiona ritmos afrobeat, dancehall y sonidos del Pacífico. El gran cierre estará a cargo de Cynthia Montaño, artista caleña reconocida por su fusión de rap, reggae y música del Pacífico, y ganadora de un Latin Grammy.

El Bum Bum TOUR ‘Pazcífico’ hace parte del Bum Bum FESTIVAL, una iniciativa de Bancolombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que busca fortalecer la cultura y llevar experiencias artísticas gratuitas a diferentes regiones del país. Cali será, una vez más, escenario de unión, arte y paz a través del poder transformador de la cultura.