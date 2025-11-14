Hijos de Shakira hicieron inédita confesión durante el estreno de la película Zootopia 2

Shakira ha vuelto a ser tendencia tras participar en el estreno de la segunda entrega de la película animada Zootopia, la famosa cinta en la que los protagonistas son animales que se suman a diferentes aventuras de misterio y acción.

Por esto, la presencia de la barranquillera no se hizo esperar ya que hizo presencia, en el esperado lanzamiento oficial, en compañía de sus dos hijos Milan y Sasha, quienes sorprendieron en la gala con una inédita revelación.

Shakira sorprende en el lanzamiento de Zootopia

La intérprete de ‘Antología’ sorprendió al presentarse en el importante evento de Disney mientras el mundo concentraba su atención en los importantes premios Latin Grammy en los que también tuvo una nominación a la Mejor Canción Pop del Año.

Shakira no llegó sola ya que lo hizo acompañada de sus dos pequeños hijos, quienes vistieron del mismo color de su madre al llevar puestos dos trajes de color lavanda para hacer juego con la prenda de la barranquillera.

Por supuesto, su llegada captó la atención de todos en el recinto por lo que fueron objeto de distintas fotografías y entrevistas en donde ningún detalle pasó desapercibido, pues los pequeños expresaron su gran emoción por no solo acompañar a su madre, sino también poder hacer su debut en la pantalla grande al darle vida y voz a dos pequeños conejos que jugarán un importante papel en la película.

“Es algo que pasa una vez en la vida”, expresó Milan al ofrecer una pequeña entrevista para el medio internacional Good Morning America.

Hijos de Shakira opinan de su trabajo

De igual manera, la barranquillera manifestó su nostalgia al hacer parte en la segunda entrega, pues en la primera parte de la cinta sus dos hijos eran tan solo dos bebés. Por esto, destacó la oportunidad de compartir dicha experiencia, de principio a fin, en compañía de sus dos pequeños.

“Cuando hice la primera película, mis hijos eran apenas unos bebés. Esta vez han vivido el proceso conmigo de principio a fin: me vieron escribir la canción y fueron testigos de la evolución de Gazelle”, expresó para el mismo medio internacional.