Bogotá no es la única ciudad con restricción de parrillero: ¿funcionó en otros municipios?

Bogotá no es la primera ciudad del país en restringir el parrillero en las motocicletas, como consecuencia de los altos índices de inseguridad, pues en Cali y Santa Marta esta medida ya lleva bastante tiempo.

De hecho, para los caleños ya es una medida de tiempo atrás, pues la mayoría conoce la restricción del parrillero hombre mayor de 14 años y no se arriesga a multas. Para los habitantes de a pie, es algo que les da algo de tranquilidad.

Según cifras de la Policía, en la capital del Valle del Cauca, en el 2021, se cometieron 2.040 hurtos con parrillero hombre y 193 personas fueron asesinadas bajo esta modalidad.

Por su parte, para los samarios esta restricción ha significado una reducción del 2% de los homicidios; sin embargo, la percepción en la ciudadanía es diferente.

Cabe resaltar que Santa Marta no es la única ciudad en la que los habitantes sienten que la medida del parrillero no funciona, pues en Cúcuta la restricción también está vigente, pero la población no considera que está dando buenos resultados.

¿Sirve la restricción del parrillero en moto para disminuir la delincuencia?

Un estudio realizado por las Universidad de los Andes en cinco ciudades que se ha implementado esta medida (Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Neiva y Soledad), determinó.

Bogotá: La medida se impuso en la administración anterior durante seis meses, se aplicó en el 22% de la ciudad donde se presentaba el 48% de los delitos en motocicleta. Nunca se registró reducción de los delitos.

Barranquilla: El crimen se trasladó a las zonas donde no opera la medida decretada pro las autoridades.

Neiva: En esta ciudad, la restricción es de 7 de la mañana a 7 de la noche. El crimen se mueve en horas donde no opera la restricción.

Cartagena: Tras una medición de más de seis meses, se encontró que no hay disminución del crimen con respecto a los meses anteriores a su implementación.

Soledad: En este municipio del Atlántico tampoco se presentaron efectos significativos ni en los delitos contra la propiedad ni en los homicidios con la medida.

