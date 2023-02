“Bogotá se respeta”: Claudia López respondió contundente al Gobierno Nacional

El debate sobre el metro de Bogotá está más abierto que nunca luego que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, asegurara que el Gobierno Nacional no destinará dineros para proyectos con los que no están de acuerdo; refiriéndose principalmente al medio de transporte de la capital colombiana.

Han sido décadas las que Bogotá ha tenido que vivir sin un metro como su medio de transporte principal y según la alcaldesa de la capital, Claudia López, la ciudad está muy cerca de hacer efectivo el contrato para el metro elevado, pero ante los problemas que ha puesto el Gobierno Nacional respecto a este tema, su construcción podría prolongarse unos años más.

El gobierno de Gustavo Petro quiere modificar el proyecto de metro de Bogotá para que sea subterráneo y no elevado como se tiene en planes de construcción actualmente.

Tras sus polémicas declaraciones, Guillermo Reyes habló con Noticias RCN y aseguró que: "Lo que no entienden los bogotanos es que aquí no hay ningún chantaje y no hay un capricho de un presidente de la República. Acá hay un presidente de la República y un Gobierno responsable que consideran que hay un desastre urbanístico por venir hacia el futuro de Bogotá si permitimos que el metro sea elevado en la Caracas hasta la 50 con Primera de Mayo".

Ante los obstáculos que está poniendo el Gobierno Nacional para la construcción del metro en Bogotá, la alcaldesa Claudia López se pronunció mediante sus redes sociales y exigió respeto para la ciudad más importante del país.

La alcaldesa de la capital se opone a seguir dándole largas a un proyecto ya contratado en una ciudad de 8 millones de habitantes con graves problemas de transporte público.

“Gracias a todos por querer y defender a Bogotá. Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. ¡Bogotá Región se respeta!”, escribió en su cuenta de Twitter la mandataria de los bogotanos.

Por el momento el debate continúa y parece ser que, de no llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional, la construcción del metro se vería aplazada una vez más en la ciudad.