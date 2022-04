El escrito de acusación de la Fiscalía en el caso del asesinato de Natalia Castillo

Noticias RCN conoció en exclusiva el escrito de acusación que elaboró la Fiscalía en el caso del asesinato de la periodista de la ONU, Natalia Castillo, en la madrugada del 24 de diciembre del 2021.

Puede leer: Banda criminal responsable del asesinato de Natalia Castillo vendía celulares robados al exterior

El primer documento evidencia cómo actuó Ángel Rolando Colina, alias Anyelo, quien fue el que disparó en contra de la integridad de la joven comunicadora, luego de que esta forcejeara para no dejarse robar su bolso

"Uno de los agresores se le lanzó para arrebatárselo y en esa acción la tiró al piso y como Cindy no soltaba el bolso, procedió a dispararle en su corporalidad, causándole una herida en la región supra mamaria izquierda. El victimario le arrebató a la fuerza el bolso aprovechando el estado de indefensión de Cindy Natalia, dado a que estaba herida y procedieron a huir, luego, a una cuadra de distancia, abordaron un vehículo", se lee en el documento.

Sin embargo, hay un hecho que llama la atención, y es que el arma que usó el asaltante era traumática, pero estaba modificada, pues dentro del cartucho de goma instalaban esferas de metal.

“Del cuerpo de Natalia se extrajo un proyectil de goma, de los comúnmente disparados en armas de fuego tipo pistola traumática calibre 9 milímetros, el cual contenía una esfera metálica que fue adicionada al cartucho, o sea, el cartucho fue modificado”, precisa el escrito.

La acusación muestra cómo un testigo fue clave para identificar al agresor cuando este consumía estupefacientes en el centro de Bogotá.

“Se saludaron con dialecto venezolano y uno de los hombres que estaba vestido con una chaqueta azul y gorra le dijo: ‘Marica, ganado, pero tocó pegar a la piro*** porque no quería entregar el teléfono por los lados de Galerías’”.

Lea, además: En video: así fueron los últimos minutos de vida de Natalia Castillo

Así, el documento legal deja al descubierto una compleja red no solo de atracadores sino de hackers especializados en desencriptar aplicaciones para acceder a las cuentas bancarias.

Por ejemplo, con el celular de Natalia, el 25 de diciembre hicieron una transferencia por 3 millones de pesos e intentaron realizar cinco transacciones más de esa cuenta de ahorros, pero no fueron exitosas. De hecho, desde otra tarjeta de crédito intentaron realizar un avance de 8 millones de pesos y tampoco les funcionó, por lo que decidieron hacer una transferencia de criptomonedas por 5 millones y medio, algo que finalmente lograron.

Captura de los responsables del homicidio

El pasado 14 de febrero, la Fiscalía logró la captura de Ángel Rolando Colina, alias Anyelo, y Javier Enrique Gómez, alias Porky, presuntos responsables del asesinato de la periodista.

En ese trabajo se obtuvo evidencia técnica, como videos de 121 cámaras de seguridad e interceptaciones de comunicaciones; además, testimonios y otros elementos, los cuales permitieron identificar a los dos extranjeros y establecer el rol delictivo que cumplieron.

También puede leer: Las pistas que permitieron capturar a los involucrados en el crimen de Natalia Castillo