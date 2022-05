El desgarrador caso de un perrito que una guardería entregó muerto a su familia

Un dramático caso ha vivido una familia en Bogotá en los últimos días, luego de que con total tranquilidad dejaran a sus dos mascotas en una guardería y dos días después entregasen a uno de sus perritos muerto y sin oportunidad de salvarse.

‘Tato’ era un perrito de raza schnauzer, que sumaba 12 años en el hogar de la familia Bautista Galvis, y el pasado 2 de mayo fue entregado por parte de Boston School, la guardería en donde estuvo desde el viernes 29 de abril, muerto y en un estado lamentable.

De acuerdo con el conductor de la guardería, quien entregó a Tato, el perrito schanauzer de peleó minutos antes con su ‘hermanito’ Zeus, de raza pitbull, y este último le quitó la vida.

Sin embargo, en las declaraciones de Andrés Osorio, conductor de la guardería ubicada en el municipio de La Calera, existen algunas inconsistencias y la familia lo comprobó con especialistas de la salud de los animales.

Valentina Bautista, dueña de los dos perros, habló con Noticiasrcn.com y contó que la primera imagen de su mascota fue impresionante, pues presentaba heridas bastante graves y estaba completamente tieso. "Era la primera vez que dejábamos a nuestros perritos en una guardería porque siempre los llevábamos con nosotros de viaje. Claramente será la última", indicó.

“Me llamó Andrés Osorio, conductor de la guardería donde dejé a mis perritos desde el día viernes 29 de abril. Me llamó a las 3 de la tarde y me dijo que él ya está afuera del conjunto para que lo recogiéramos”.

A los dos segundos de colgar con él, me volvió a llamar a decirme que bajara rápido que mi perrito Zeus mató a Tato, por lo que me dirigí rápido afuera del conjunto y me dijo que ellos se acababan de pelear y que el perrito estaba muerto