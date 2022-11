Joven denuncia que fue víctima de abuso en inmediaciones de El Campín

Una mujer de 24 años, estudiante de enfermería, denunció que el pasado domingo 20 de noviembre fue víctima de abuso sexual en inmediaciones del estadio El Campín. Relata que luego de asistir a un concierto salió caminando rumbo a su casa, en el sector de Modelo Norte, cuando fue abordada por un hombre en una camioneta que le pidió ayuda con una dirección.

Cuando la joven se acercó a la ventana del vehículo, cuenta que se sintió mareada y fue obligada a subir a la camioneta donde el hombre procedió a hacerle tocamientos contra su voluntad.

“Cada vez lo hacía con mayor intensidad y más brusco. Estaba demasiado nerviosa, intenté correrlo en varias ocasiones, pero no pude porque no tenía la fuerza suficiente para hacerlo”, contó la víctima.

Añadió que durante un momento detuvo el vehículo por lo que intentó saltar de él, pero la volvió a meter dentro del carro y arrancó con fuerza amenazándola. Luego de un rato detuvo el vehículo y la dejó ir.

La mujer denunció el caso y recibe acompañamiento de la Secretaría de la Mujer de Bogotá.

Otros casos de abuso contra mujeres

En Colombia, según Medicina Legal, 30.436 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja en 2021, es decir, 3.966 casos más que en 2020.

Y esta semana se registró otro caso de abuso sexual en el sistema de transporte masivo Transmilenio. Una joven a través de sus redes sociales indicó que fue víctima en la ruta 139 del SITP que iba rumbo al barrio Juan Rey, en el sur de Bogotá.

“Yo tenía puesto un jean de rotos, el tipo me acorrala contra la ventana y me dice que por mi bien mejor no haga nada, que me quede quieta. Tuve tanto miedo que ni siquiera pude hablar. El hombre me toca en un trayecto de más o menos 10 minutos. Me manosea toda y mete su mano por debajo de mi ropa interior y me … con los dedos. Nunca en la vida me había sentado tan asqueada y vulnerada”, afirmó.

Transmilenio a través de un comunicado afirmó que está en contacto con la víctima y se adelanta la investigación pertinente para obtener información sobre lo sucedido y entregarla a las autoridades.