Sin importarle que tenía a su hijo en brazos, hombre agredió brutalmente a su expareja

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en Bogotá por cuenta de una mujer de 28 años que denunció haber sido brutalmente agredida por su expareja.

Un detalle relevante en el caso es que el responsable no podía acercarse a ella, por decisión de las autoridades.

Tras el ataque, la víctima teme por su seguridad y pide más ayuda por parte de las autoridades.

“Todo lo que pase de aquí en adelante es culpa de él”, señaló la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando su excompañero sentimental volvió a agredirla. Esta vez, en presencia de un hijo de tres años que les dejó la relación. La brutal agresión quedó registrada en videos de cámaras de seguridad.

“Desde que nos separamos son solo amenazas. Me dice que soy solo de él, que me va a dañar la cara, que si me ve con alguien me mata”, añadió.

Según la víctima, ya van para un año de estar separados y confiesa que su único pecado fue aguantar maltrato físico y psicológico por más de cinco años, pero que ya no sabe que hacer.

“Él crea perfiles falsos de Facebook diciendo que me va a dañar la cara”

Noticias RCN conoció los documentos que prueban las reiteradas denuncias, dictámenes de Medicina Legal, que ha interpuesto la mujer, pero nada pasa. Hasta el momento solo han sido promesas, papeles que hablan de restricciones, rutas de ayuda, números, pero la situación y las golpizas se repiten.

“Me llama al otro día muy cínico que si no aprendí la lección, que si he aprendido o si lo vuelve a hacer para que yo entienda”, agregó.

Los familiares y amigos más cercanos de la mujer hacen un llamado a la justicia y a las autoridades, asegura que no es necesario que ella pierda la vida para que el agresor reciba su castigo.

