Cronología del suicidio del coronel Óscar Dávila: detalles de sus últimos minutos

En horas de la mañana de este 21 de junio se conoció el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación y los resultados de la necropsia del coronel Óscar Darío Dávila Torres, adscrito a la Presidencia de la República.

Luego de 12 días de una robusta investigación para determinar la línea de tiempo de los hechos, previos y posteriores a la muerte del funcionario que tenía más de 20 años al servicio de la Policía Nacional, Martha Janeth Mancera, vicefiscal de la Nación, entregó al país los detalles de este caso.

Tras una minuciosa explicación de los hechos ocurridos en horas de la tarde del pasado 9 de junio en los que ocurrió la muerte del coronel Dávila, Medicina Legal, reconoció que, en los resultados arrojados en la necropsia practicada, el hecho se trató de un suicidio.

Cronología: antes y después del suicidio del coronel Dávila

En los hechos ocurridos el pasado viernes 9 de junio, a las 5:40 p.m. el coronel ingresó al apartamento de una familiar, ubicado en la carrera 8 con 65, para sacar una carne del horno; y 13 minutos después salió con esta familiar hacia su lugar de residencia, indicó Mancera.

A las 6:10 p.m., al pasar por Corferias, Dávila hizo una llamada a su esposa para indicarle que en 10 o 15 minutos llegaría a su casa.

Tres minutos más tarde, llamó a la periodista de Cambio, sin obtener respuesta.

A las 6:16:16 p.m. a través de cámaras de seguridad se observa la camioneta del coronel pasar frente a su lugar de residencia. La camioneta se estacionó en su lugar de disposición final a las 6:16:27.

“El conductor se baja de la camioneta y se observa en un video que el conductor está haciendo la compra de una soda que previamente le había manifestado el coronel. El conductor ingresa al supermercado” (6:16:32 p.m.)

Cuando son las 6:18:37 p.m. “se ve al conductor con una botella en la mano, se sube al vehículo. No cierra la puerta. El coronel ya con el arma en la mano, le pronuncia, se despide, y de manera inmediata se dispara en la cabeza.

Una vez la Fiscalía llegó al lugar de los hechos, junto al equipo de criminalística, el médico forense de Medicina Legal practicó “una necropsia con el protocolo de Minnesota.

La vicefiscal aclaró que no ocurrió ninguna situación distinta a la del disparo, es decir que no fue golpeado y que no se realizó ninguna actividad en vida que se pudiera determinar que previamente un tercero podía golpear o infringirle una situación al coronel en vida.

Detalles del disparo que le causó la muerte al coronel

Jorge Eduardo Paredes Duque, médico experto forense, entregó el parte detallado del tipo de herida producida por arma de fuego que se halló en el cuerpo del coronel de la Presidencia:

“El coronel, al lado derecho del cráneo presentaba una herida de 4 x 2,8 centímetros que corresponde al orificio de entrada que es irregular porque el arma estaba puesta a contacto, que produce una deflagración de gases y genera una herida conocida cono el signo de Benassi (residuos de pólvora convulsionada o “ahumamiento”) en la parte externa del cráneo”.

De acuerdo con Paredes, esta herida no solo se ubicó en la parte externa del cráneo, sino también en los tejidos blandos que están debajo del cuero cabelludo y alrededor del orificio.

Y adicionalmente, se hallaron residuos de pólvora en la membrana recubierta del encéfalo, que se conocen como las meninges. Lo que determina que es una herida a contacto, confirmó el forense.

“La herida al lado izquierdo, superior al pabellón auricular, es el orificio de salida que también es irregular”

Para el forense, se trata de una herida con orificio de entrada y de salida que causa graves lesiones en el interior de la cavidad craneana, con una gran fractura y lesiones cerebrales.

“Al realizar la respectiva verificación del cuerpo, se evidencia una salpicadura de sangre en el dorso de la mano derecha, en forma de U. La salpicadura de la mano y dedos hace continuidad con la camisa que tiene salpicadura de sangre. Características que indican que el arma estaba empuñanda, agregó Paredes”

“El cuerpo no tenía ningún signo de riña, lucha, sujeción o indefensión. Se detectó que esta persona estaba tomando Alprazolam, que es un medicamento que tiene un efecto ansiolítico”, confirmó el patólogo.

Adicionalmente, Paredes entregó una información de importante relevancia: “esta persona estaba tomando este medicamento seguramente por el cuadro de ansiedad, que también ayuda a dormir un poco. Desde el campo se pudiera decir que está persona estaba expuesta a un estrés importante”.

“La conclusión forense a la que se puede llegar es de un caso a contacto, con todas las características propias de un suicidio”.