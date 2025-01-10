CANAL RCN
Economía

Grupo de estudiantes que no volvería a pagar por pruebas estatales en Colombia, según proyecto de ley

El grupo de estudiantes en Colombia podría acceder a las pruebas estatales sin costo y cómo este cambio impactaría la educación en el país.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
06:51 p. m.
En las últimas horas, la Plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que busca que los estudiantes acreditados en los grupos A, B y C del Sisbén 4 presenten de manera gratuita las pruebas estatales.

La medida apunta a reducir las barreras económicas que impiden que muchos jóvenes continúen con sus estudios universitarios.

Según el senador Julio Elías Vidal, ponente de la iniciativa, “una de las principales causas de deserción en la transición del colegio a la universidad es el costo que deben asumir los jóvenes para presentar las pruebas de Estado”.

Éxmanen gratuito para estudiantes del Sisbén y personas con discapacidad

El proyecto contempla que los jóvenes en condición de vulnerabilidad social (identificados en los grupos A, B y C del Sisbén) no paguen por el examen SABER 11 en su primera presentación. En caso de repetir la prueba, deberán cancelar únicamente el 50 % del valor total.

Además, la propuesta incluye un beneficio especial para las personas con discapacidad, quienes accederán a la gratuidad total de los exámenes, sin importar las veces que los presenten.

Para ello, deberán acreditar su condición mediante diagnóstico de su EPS o certificación médica.

¿Qué falta para que este proyecto sea ley en Colombia?

El proyecto de ley, de autoría de la senadora Claudia Pérez, busca abrir más puertas a la educación superior y fortalecer la equidad.

“El Congreso de la República ha propiciado cambios históricos en materia de educación. Recordemos que la semana pasada se aprobó la reforma a la Ley 30 en materia de financiación”, subrayó Vidal.

Por su parte, el senador Carlos Julio González, de Cambio Radical, destacó que esta medida “es un aporte a la justicia social y a la equidad en el acceso a la educación”.

La iniciativa fue aprobada en segundo debate y ahora pasará a la Cámara de Representantes para los dos debates restantes.

