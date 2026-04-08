17 exalcaldes de capitales se suman a la campaña presidencial de Paloma Valencia

Un grupo de 17 exalcaldes de ciudades capitales del país anunció su adhesión a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, en lo que representa un nuevo respaldo territorial para su campaña rumbo a las elecciones.

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La adhesión busca consolidar una red de liderazgos regionales que fortalezca la presencia de su proyecto político en diferentes zonas del país.

El anuncio se realizó en Bogotá y marca un nuevo movimiento dentro de la estrategia de la campaña para ampliar su alcance en las regiones.

¿Quiénes son los exalcaldes que se suman a la campaña de Paloma Valencia?

Los exmandatarios se integrarán activamente al equipo de trabajo como representantes territoriales, con el objetivo de articular comités regionales y promover el mensaje político en sus respectivas ciudades.

Entre los respaldos destacan exalcaldes de capitales con peso político en distintas regiones.

Figuran, por ejemplo, Juan Carlos Cárdenas, quien gobernó Bucaramanga; Carlos Ordosgoitia, exmandatario de Montería; Juan Carlos Saldarriaga, de Soacha; y Germán Chamorro, quien encabezó la administración de San Juan de Pasto.

La lista también incluye a Alejandro Fúneme, José Manuel Ríos, Jairo Yáñez, Andrés Hurtado, Andrés Gómez Martínez, Ramón Guevara, Jairo Imbachi, Jorge Gari y Carlos Penagos, entre otros líderes regionales.

La llegada de estos exmandatarios representa un impulso importante para fortalecer la presencia política en territorios estratégicos del país.

Su experiencia en la administración pública y su cercanía con las comunidades son consideradas elementos clave para ampliar la base de apoyo del proyecto presidencial.

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El papel que jugarán los exalcaldes en la campaña de Paloma Valencia

La estrategia apunta a que cada uno de los exalcaldes actúe como enlace entre la campaña y las comunidades locales.

En ese rol, liderarán comités territoriales encargados de promover iniciativas ciudadanas, convocar encuentros con sectores sociales y consolidar una red de voceros en las ciudades donde ejercieron sus administraciones.

Desde el equipo de la candidata se destaca que este tipo de respaldos permite reforzar el componente territorial de la campaña.

La adhesión de liderazgos regionales permite ampliar la estructura organizativa y fortalecer la presencia en diferentes zonas del país, un factor determinante en las contiendas electorales de alcance nacional.

La candidata explicó que la participación de estos exalcaldes contribuirá a consolidar una propuesta que priorice el desarrollo de las regiones y la articulación entre el gobierno nacional y los territorios.