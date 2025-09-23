Más de 20 mineros atrapados en socavón de Segovia, Antioquia: avanzan labores de rescate

En el municipio de Segovia, al sudeste del departamento de Antioquia, un grupo de mineros quedó atrapado al interior de un socavón. La emergencia fue registrada en la mina de La Reliquia, en la vereda Manzanillo, a 10 minutos del casco urbano de Segovia.

La brigada de la compañía minera Aris Mining informó que ya comenzaron las labores de rescate de los 23 mineros atrapados. En respuesta a la emergencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), junto con el equipo de Salvamento Minero, la empresa multinacional canadiense y la Alcaldía de Segovia, pusieron en marcha un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones en el terreno.

Fallas geomecánicas habría sido la causa, según la ANM

“Hasta el momento se registra un avance de más de la mitad de la remoción del material con las debidas medidas de sostenimiento y seguridad, en la mina La Reliquia, una de las minas formalizadas dentro del título de Aris Mining en Segovia”, afirmó la empresa minera La Reliquia.

RELACIONADO El llamado de las familias de los mineros que quedaron atrapados en Santander de Quilichao

En su comunicado, la empresa indicó que se encuentran garantizado el suministro de alimentos, hidratación y aire comprimido mientras continúan las labores de rescate. “Este grupo de mineros reciben asistencia médica telefónica y se les ha suministrado unas mantas térmicas”, explicó.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería informó que también acompaña las labores de rescate de los mineros. “Esta emergencia minera causada por una falla geomecánica está siendo atendida por brigadistas de la empresa Aris Mining y del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM desde el momento en que se reportó”, dijo la ANM.