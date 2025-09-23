CANAL RCN
Colombia Video

Más de 20 mineros atrapados en socavón de Segovia, Antioquia: avanzan labores de rescate

La Agencia Nacional de Minería informó que mantienen comunicación con los mineros atrapados mientras avanzan en labores de rescate.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
12:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el municipio de Segovia, al sudeste del departamento de Antioquia, un grupo de mineros quedó atrapado al interior de un socavón. La emergencia fue registrada en la mina de La Reliquia, en la vereda Manzanillo, a 10 minutos del casco urbano de Segovia.

Dolor en Cauca: menor de 17 años entre las víctimas fatales de accidente minero
RELACIONADO

Dolor en Cauca: menor de 17 años entre las víctimas fatales de accidente minero

 

La brigada de la compañía minera Aris Mining informó que ya comenzaron las labores de rescate de los 23 mineros atrapados. En respuesta a la emergencia, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), junto con el equipo de Salvamento Minero, la empresa multinacional canadiense y la Alcaldía de Segovia, pusieron en marcha un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones en el terreno.

Fallas geomecánicas habría sido la causa, según la ANM

“Hasta el momento se registra un avance de más de la mitad de la remoción del material con las debidas medidas de sostenimiento y seguridad, en la mina La Reliquia, una de las minas formalizadas dentro del título de Aris Mining en Segovia”, afirmó la empresa minera La Reliquia.

El llamado de las familias de los mineros que quedaron atrapados en Santander de Quilichao
RELACIONADO

El llamado de las familias de los mineros que quedaron atrapados en Santander de Quilichao

 

En su comunicado, la empresa indicó que se encuentran garantizado el suministro de alimentos, hidratación y aire comprimido mientras continúan las labores de rescate. “Este grupo de mineros reciben asistencia médica telefónica y se les ha suministrado unas mantas térmicas”, explicó.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería informó que también acompaña las labores de rescate de los mineros. “Esta emergencia minera causada por una falla geomecánica está siendo atendida por brigadistas de la empresa Aris Mining y del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM desde el momento en que se reportó”, dijo la ANM.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Caldas

Alias Lámpara, acusado de asesinar a niño de 4 años en Medellín, fue trasladado a cárcel de La Dorada

Cauca

Cayó alias Harold, presunto implicado en cinco atentados contra la Fuerza Pública

Artistas

Mejor amiga de B-King mostró el último mensaje que recibió antes de su muerte

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos

La sensación de caída puede estar asociada a procesos neurológicos que ocurren durante las fases del sueño.

Estados Unidos

Conmoción: murió una leyenda del fútbol americano

La noticia fue confirmada por las autoridades policiales y por el equipo en el que este deportista fue leyenda.

Bogotá

Alerta en Bogotá: comprar bicicletas de segunda podría darle ocho años de cárcel

Tecnología

Este es el truco secreto que debe hacer para liberar espacio en su celular

Artistas

Dolor: murió una querida actriz que tan solo tenía 28 años