CANAL RCN
Colombia Video

Dolor en Cauca: menor de 17 años entre las víctimas fatales de accidente minero

Las autoridades dieron por terminadas las labores de rescate en la mina artesanal de Santander de Quilichao. Por ahora, se investigan las causas del accidente y se busca mejorar condiciones de seguridad en la zona.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
07:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras diez días de intensa búsqueda, las autoridades lograron localizar los cuerpos de ocho mineros, incluido un adolescente de 17 años, que quedaron atrapados en una mina artesanal en el corregimiento San Antonio, Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

Encuentran sin vida a los siete mineros atrapados en Santander de Quilichao
RELACIONADO

Encuentran sin vida a los siete mineros atrapados en Santander de Quilichao

Hallan los cuerpos de los ocho mineros atrapados en Santander de Quilichao

La tragedia, ocurrida el pasado 12 de septiembre, ha conmocionado a la región y ha puesto en evidencia los riesgos de la minería informal en el país.

La Defensa Civil, junto con otros organismos de socorro y la Agencia Nacional Minera, llevaron a cabo las labores de búsqueda y rescate en la zona afectada.

El hallazgo de los cuerpos marca el fin de una angustiosa espera para las familias de las víctimas y la comunidad local.

Las autoridades han dado por terminadas las labores de búsqueda y rescate, centrándose ahora en el proceso de identificación de los cuerpos y la investigación de las causas del accidente.

“Ya fueron ubicados por la Agencia Nacional Minera los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas en el incidente presentado desde el 12 del mes de septiembre (…) Que los organismos de socorro podamos hacer el apoyo necesario para ese proceso de finalización de rescate de esos cuerpos y entregas a las autoridades competentes y principalmente a sus familias”, indicó Laura Achinte, integrante de la Defensa Civil de Cauca.

La presencia de un menor de edad entre las víctimas ha generado especial preocupación y plantea interrogantes sobre las condiciones laborales y de seguridad en las minas artesanales de la región.

Patrullero de la Policía fue asesinado en Puerto Tejada, norte del Cauca
RELACIONADO

Patrullero de la Policía fue asesinado en Puerto Tejada, norte del Cauca

Un menor de edad está entre las víctimas que dejó un alud de tierra en una mina artesanal

Paralelo a la investigación que se adelantará para esclarecer lo sucedido, las autoridades están considerando una intervención que permita mejorar las condiciones de seguridad en que los mineros trabajan en esta zona del norte del departamento del Cauca. Esto, para prevenir futuros accidentes y proteger la vida de los trabajadores.

Se espera que este incidente impulse cambios significativos en las regulaciones y prácticas del sector, con el objetivo de evitar la pérdida de más vidas en circunstancias similares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Menor resultó herida por bala perdida en Atlántico: dos casos en menos de una semana

Antioquia

Policía logró frustrar atentado terrorista de disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia

Clan del Golfo

Condenan a ‘La Tía’ por sobornar militares a cambio de información para el Clan del Golfo

Otras Noticias

Finanzas personales

Nuevas reglas para fintech en Colombia: así protegerán los datos de los usuarios

La SIC expidió nuevas reglas para fintech en Colombia: apps de crédito y billeteras digitales deberán limitar el acceso y proteger mejor sus datos.

Artistas

Así despidió Bad Bunny su residencia en Puerto Rico: ¡un show histórico!

El último show de Bad Bunny reunió a grandes invitados y significó un importante despliegue económico para Puerto Rico.

Artistas

Shock mundial: esta fue la foto que publicó la presentadora Débora Estrella instantes antes del accidente aéreo

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 12: hubo remezón entre los grandes

Alimentos

Kéfir, el superalimento probiótico que mejora tu salud intestinal