Dolor en Cauca: menor de 17 años entre las víctimas fatales de accidente minero

Tras diez días de intensa búsqueda, las autoridades lograron localizar los cuerpos de ocho mineros, incluido un adolescente de 17 años, que quedaron atrapados en una mina artesanal en el corregimiento San Antonio, Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

La tragedia, ocurrida el pasado 12 de septiembre, ha conmocionado a la región y ha puesto en evidencia los riesgos de la minería informal en el país.

La Defensa Civil, junto con otros organismos de socorro y la Agencia Nacional Minera, llevaron a cabo las labores de búsqueda y rescate en la zona afectada.

El hallazgo de los cuerpos marca el fin de una angustiosa espera para las familias de las víctimas y la comunidad local.

Las autoridades han dado por terminadas las labores de búsqueda y rescate, centrándose ahora en el proceso de identificación de los cuerpos y la investigación de las causas del accidente.

“Ya fueron ubicados por la Agencia Nacional Minera los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas en el incidente presentado desde el 12 del mes de septiembre (…) Que los organismos de socorro podamos hacer el apoyo necesario para ese proceso de finalización de rescate de esos cuerpos y entregas a las autoridades competentes y principalmente a sus familias”, indicó Laura Achinte, integrante de la Defensa Civil de Cauca.

La presencia de un menor de edad entre las víctimas ha generado especial preocupación y plantea interrogantes sobre las condiciones laborales y de seguridad en las minas artesanales de la región.

Un menor de edad está entre las víctimas que dejó un alud de tierra en una mina artesanal

Paralelo a la investigación que se adelantará para esclarecer lo sucedido, las autoridades están considerando una intervención que permita mejorar las condiciones de seguridad en que los mineros trabajan en esta zona del norte del departamento del Cauca. Esto, para prevenir futuros accidentes y proteger la vida de los trabajadores.

Se espera que este incidente impulse cambios significativos en las regulaciones y prácticas del sector, con el objetivo de evitar la pérdida de más vidas en circunstancias similares.