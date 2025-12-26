250 personas tuvieron que abandonar sus hogares la mañana de Navidad por enfrentamientos en el Catatumbo

Los habitantes de la zona rural de Tibú, Norte de Santander, no experimentaron la noche de paz que, en Navidad, se promete a los hogares colombianos. Desde enero, viven con miedo por los constantes enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las minas que han sembrado en el territorio.

En la mañana de Navidad, la población tuvo que refugiarse al interior de una escuela y 250 personas abandonar sus hogares y se desplazaron hacia el municipio de Ocaña o la capital del departamento: Cúcuta.

Preocupa, además, que en esta subregión, conocida como el Catatumbo, 6.000 personas están en riesgo de confinamiento, en medio de una crisis que deja casi un centenar de muertos.

Un repunte en el conflicto que preocupa a autoridades y locales:

Los testimonios de habitantes de la zona rural son desesperanzadores. Según dicen, “de noche los perros no dejan de ladrar. Todas las familias estamos confinadas (…) (no hay forma de salir) a la calle después de las 6:00. No hay permiso para andar por ahí”.

Organizaciones sociales han reportado que las disidencias y el ELN impiden los desplazamientos entre El Tarra y Tibú, obligando a los habitantes del sector a confinarse cuando huir no es una opción.

Según el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, “estos criminales han anunciado que harán un cese al fuego. Son cínicos, son mentirosos, son terroristas. En su ADN existe simplemente el delito”.

Sin embargo, autoridades locales guardan la esperanza de que el Gobierno tome cartas en el asunto y los ayude a enfrentar la escalada de violencia en el territorio. “Hoy no se ha logrado controlar la situación por parte del Gobierno Nacional y esperamos que no volvamos a vivir en la ciudad lo mismo que hace un año”, insistió el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.

Organizaciones mantienen su llamado a respetar la vida de la población civil:

En las últimas horas, el Ejército evacuó a una mujer que resultó herida con una mina antipersonal y ante la amenaza de campos con artefactos explosivos y nuevos combates, la Defensoría solicitó a los grupos armados que permitan el ingreso de personal médico para evacuar a quien lo necesite.

Las autoridades realizaron un consejo de seguridad a primera hora del viernes, pero los habitantes del Catatumbo siguen siendo presa del pánico. Según Lina Mejía, coordinadora de Vivamos Humanos:

“Hemos visto con preocupación los diferentes reportes de múltiples núcleos familiares que se han desplazado de algunos municipios, particularmente de Tibú, hacia Cúcuta; lo que ha venido siendo acompañado de amenazas y confrontaciones entre actores armados. En semanas anteriores, de igual forma, se han presentado algunas prácticas de confinamiento, drones con explosivos y cierres viales en la región. Esto exacerba el contexto que ya se venía presentando, incluso, desde enero de este año”.

Mejía insiste en que el “respeto a la población civil” debe mantenerse “no solamente en este período de festividades”, sino a lo largo del 2026.