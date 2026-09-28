Más de 400 capturados por hurto de vehículos y otros delitos en Bogotá: Secretaría de Gobierno entregó reporte

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entregó un reporte de las capturas realizadas en la última semana en Bogotá; en total fueron 442 capturados por hurto de vehículos, violencia callejera y otros delitos. Entre los capturados, hay dos señalados de violencia contra las mujeres.

La entidad destaca un importante golpe a la delincuencia gracias a la detención de varios integrantes del grupo 'Los Buitres', señalados de ser los principales responsables de hurto de vehículos de alta gama en diferentes zonas de la ciudad; el caso de una menor de edad que fue secuestrada luego de estar dentro de uno de los vehículos robados activó todas las alarmas en las autoridades para dar con los responsables en el menor tiempo posible.

Dos capturados por violencia contra la mujer

Dentro de los diferentes operativos, las autoridades también confirmaron la captura de dos hombres acusados de violentar física y psicológicamente a dos mujeres; el primer caso es el de un ciudadano que fue denunciado por golpear brutalmente a su jefa por no aceptar pagarle el salario de forma anticipada y se le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa.

El otro caso, ocurrido en la localidad de Kennedy, es el de un hombre que habría retenido a su pareja durante nueve días en su apartamento y en los que abusó de ella física, sexual y psicológicamente, por lo que tendrá que declarar ante los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales y tortura.

Policía Nacional refuerza operativos contra la delincuencia en Bogotá

Las más de 400 capturas en tan solo una semana vuelven a poner en el foco de atención la inseguridad a la que los bogotanos tienen que enfrentarse todos los días y, con ayuda de estos operativos, las autoridades buscan mitigar los delitos que impactan el día a día de los ciudadanos, realizando controles y patrullajes constantes en puntos críticos de la ciudad para identificar y poner a disposición de la Fiscalía a todos los delincuentes capturados.