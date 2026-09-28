Bogotá instalará peaje en la ALO Sur para conectar con Soacha

La Avenida Longitudinal de Occidente

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(ALO) se perfila como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos para Bogotá, pero la instalación de un peaje en su recorrido ha generado polémica.

La obra de 24.5 kilómetros conectará el sector de Chusacá, en Soacha, con el suroccidente de Bogotá hasta la calle 13, con una inversión estimada de $2 billones y un plazo de construcción de cuatro años.

Para José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional:

Esta es una obra que se necesita. Obviamente le quita presión a la Autopista Sur.

La polémica del peaje en la ALO Sur para conectar con Soacha

El peaje estará ubicado en el sector del río Bogotá y tendrá cobro en ambos sentidos, aunque las autoridades aún no han anunciado las tarifas.

José Stalin Rojas se refirió a la polémica por la instalación del peaje:

El peaje es la forma de recuperar un recurso para hacer mantenimiento a la vía (…) ojalá el peaje no sea costoso para que tomar esa vía se vuelva atractivo y no en una vía colapsada con peaje.

Para que el proyecto tenga el impacto deseado, el Rojas señaló que se necesitan varias condiciones; entre ellas que la calle 13 y la llegada a Chusacá sean lo suficientemente amplias, que se terminen las obras en construcción existentes en el sur de Bogotá y que se amplíen los accesos principales.

Los accesos a Bogotá, autopista sur y calle 13 necesitan que también se amplíen para que realmente este tramo conforme un sistema de movilidad hacia el sur y hacia el occidente de Bogotá.

¿Beneficiará a Bogotá la construcción de la ALO?

El director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional advirtió que es fundamental que la obra termine en el plazo que se concertó, que no haya sobrecostos y que no haya corrupción.

La construcción será gradual, con una operación que avanzará por diferentes unidades funcionales del proyecto.

La opinión de los conductores está dividida respecto a la instalación del peaje. Algunos manifestaron preocupación por el incremento en costos:

Se me subirían los costos más, porque más se incrementan en costos en gasolina, en peaje.

Mientras que otros ven beneficios potenciales: "Descongestionaría un poco más la ciudad. Mucha gente tomaría esa vía para pagar el peaje y no estar en los trancones.