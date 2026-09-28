Ni Un Ciclista Más, la ley que busca proteger a los ciclistas y sancionar a conductores imprudentes

Fue sancionada la ley Ni Un Ciclista Más, una normativa que busca proteger a los usuarios de bicicletas mediante sanciones más severas para conductores de vehículos automotores.

El representante a la Cámara Héctor David Chaparro, autor de la iniciativa, explicó que la ley establece sanciones para conductores que no respeten la distancia mínima de 1.5 metros al adelantar ciclistas.

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Entre las penalizaciones se contempla la suspensión de la licencia de tránsito hasta por 10 años y multas de hasta 30 salarios mínimos legales vigentes.

Una ley que va más allá de las sanciones

La normativa, desarrollada durante dos años, no solo contempla sanciones económicas y administrativas, sino que incorpora elementos de infraestructura y educación vial. Los planes de ordenamiento territorial (POT) deberán incluir obligatoriamente señalización vial específica e infraestructura para bicicletas y peatones en todo el territorio nacional.

Además, establece que los planes de seguridad vial municipales deben incluir espacios para comunidades ciclistas, y crea una línea de acción específica con metas e indicadores monitoreados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

La normativa también busca mejor articulación entre el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para implementar programas de educación y sensibilización.

Otro aspecto destacado es que cuando circulan dos o más ciclistas, tienen derecho a ocupar el carril completo, disposición que ya existía pero que carecía de difusión adecuada.

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Tolerancia y cultura vial

De acuerdo con el congresista, la tolerancia, el respeto y la cultura vial son la clave para disminuir la tasa de mortalidad que, en el caso de los biciusuarios, asciende a 192 en lo que va corrido de 2026.

Asimismo, la ley otorga herramientas a concejos municipales y asambleas departamentales para establecer controles políticos que garanticen su cumplimiento en los territorios.

Respecto a la responsabilidad de los ciclistas, el representante indicó que han trabajado con comunidades ciclistas para fomentar el cumplimiento de normas como respetar semáforos, circular ordenadamente y evitar conductas riesgosas como usar el celular mientras circulan.

La iniciativa responde al crecimiento de la cultura ciclista en el país y la necesidad de regular la convivencia vial entre vehículos automotores y bicicletas, medio de transporte reconocido como amigable con el medio ambiente y útil para descongestionar las ciudades.