51 menores Emberá fueron trasladados de la UPI La Rioja a Centros Amar en Bogotá

La razón radicó en los peligros registrados en las últimas horas.

UPI La Rioja.
UPI La Rioja. Foto: Alcaldía.

enero 01 de 2026
05:06 p. m.
La celebración de Año Nuevo en La Rioja se vio afectada por el comportamiento indebido. Resulta que hubo supuesto uso de menores de edad para el ingreso de alcohol y elementos peligrosos; así como presencia de personas en estado de embriaguez.

Desde la Secretaría de Integración Social y Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación se tomaron cartas en el asunto. La situación mencionada se conoció gracias al Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual mantiene vigilancia constante.

Autoridades toman medidas

Tras Año Nuevo, 51 menores Emberá fueron trasladados de la UPI La Rioja a Centros Amar. De acuerdo con lo dicho por la entidad, el propósito es salvaguardar su integridad, darles alimentación, incentivar actividades y formar un ambiente óptimo para su desarrollo.

De la mano con este punto, se reforzó la presencia en La Rioja y Florida; con el apoyo de las secretarías de Salud, Gobierno, Seguridad e Idipron. La idea entonces es evitar que se presenten casos de esta índole con prevalencia.

Sin embargo, en medio de estas acciones, se registraron agresiones contra los funcionarios. El Distrito enfatizó que no es la primera vez que ocurren hechos así, indicando que son varias las veces que se ha denunciado.

Violencia contra funcionarios

Nos solidarizamos con los funcionarios de los equipos de convivencia de la Secretaría Distrital de Salud, y los gestores de diálogo social de la Secretaría Distrital de Gobierno quienes, en el marco de sus labores, han sido agredidos por comunidad en estado de alicoramiento.

En lo corrido de 2025, se denunciaron 42 casos de violencia basada en género en La Rioja y Florida. Por eso, se hizo un llamado a evitar poner en riesgo a la población con comportamientos inadecuados.

