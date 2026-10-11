70 feligreses que planearon un viaje a México junto a su parroquia fueron estafados

70 feligreses de la iglesia San Francisco de Asís, de Ciudad Bolívar, se quedaron con las maletas hechas, luego de que la agencia de viajes con la que planearon un viaje espiritual a México les quedara mal a último minuto.

Horas antes del vuelo, recibieron un mensaje de WhatsApp en el que les era informada la cancelación del viaje y, aunque trataron de ponerse en contacto con la agencia, no han recibido una respuesta.

Cada uno de los feligreses tuvo que pagar cerca de seis millones de pesos. De ahí que la parroquia prometiera acompañarlos hasta que les sea reintegrada la totalidad de su dinero. Además, su abogado va a representarlos.

Feligreses lamentan lo ocurrido y exigen una respuesta:

En diálogo con Noticias RCN, una de las feligreses lamentó lo ocurrido, señalando que el viaje fue organizado “con la fe de visitar Ciudad de México y luego Cancún, pero a última hora nos enviaron un mensaje por WhatsApp, diciendo que había sido cancelado”.

“Lo que nosotros queremos”, indicó otra de las personas afectadas, “es que se haga la devolución del dinero y que se investigue a los responsables”. Algunos de ellos, incluso, se vieron obligados a pedir un préstamo que, ahora, tienen que pagar, sin haber realizado el viaje:

“Yo hice un préstamo de cinco millones. Ahí tengo el recibo. Y en el millón faltante, mis hijos me colaboraron”.

El caso ya está en manos de la Fiscalía:

La comunidad religiosa ya instauró una demanda contra el operador turístico, con la esperanza de recuperar el dinero que pagaron a cuotas durante el último año. Según el abogado de la parroquia, Juan David Peña:

“A partir de que no se dio efectivamente el viaje, es necesario iniciar las acciones de protección al consumidor de parte de todas estas personas y, a la par, hemos evidenciado que se presentaron conductas relacionadas con estafa, abuso de confianza y hurto, por lo que también se van a colocar de presente estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación”.