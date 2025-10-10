CANAL RCN
“A este cuerpo le donaron un corazón”: el renacer de Juan Guillermo tras un trasplante

La historia de Juan Guillermo fue testimonio en Medellín sobre la importancia de la donación de órganos.

octubre 10 de 2025
12:26 p. m.
Juan Guillermo Valderrama sabe lo que significa renacer. Durante dos décadas, su vida estuvo marcada por la adicción a las drogas, una lucha silenciosa que deterioró su salud física y emocional.

Tras lograr rehabilitarse, pensó que lo peor había quedado atrás, pero su corazón comenzó a fallar. El diagnóstico fue contundente: cardiopatía dilatada. A pesar de los tratamientos, marcapasos y resincronizadores, su condición no mejoraba.

“Ya lo último no funcionaba, ni los medicamentos, porque no había corazón”, cuenta el paciente a Noticias RCN.

Una donación salvó la vida de Juan Guillermo

La única opción era un trasplante. Hace siete años, Juan Guillermo recibió el órgano que le devolvió la vida. “Aquí los que vivimos somos dos, ¿cierto? A un corazón le donaron este cuerpo y a este cuerpo le donaron un corazón”, cuenta a Noticias RCN al resumir en una frase lo que significa para él la donación.

Su historia fue compartida durante una jornada de concienciación organizada por el Instituto Cardiovid en Medellín, en el marco del Día Mundial del Donante de Órganos, que se conmemora el 14 de octubre.

Una actividad en vísperas del Día Mundial del Donante de Órganos

Esta institución, pionera en trasplantes en Colombia, ha realizado desde 1985 un total de 674 trasplantes de corazón y 187 de pulmón, y actualmente tiene una lista de espera de 562 pacientes.

La jornada contó con la participación de médicos, personal de la Cruz Roja y representantes de bancos de sangre y órganos, quienes reiteraron que una sola persona donante puede beneficiar hasta 55 pacientes. Sin embargo, la brecha entre quienes necesitan un órgano y quienes lo donan sigue siendo alarmante: más de 4.300 personas esperan un donante en el país.

