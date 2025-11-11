CANAL RCN
Colombia

A la cárcel dos extranjeros implicados en el homicidio de un habitante de calle

El crimen ocurrió el pasado 8 de noviembre cuando la víctima, un hombre de 61 años, fue atacado con arma blanca mientras dormía bajo el viaducto del metro.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
11:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los ciudadanos extranjeros Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, señalados como presuntos responsables del homicidio de un habitante de calle en el centro de Medellín.

Cayeron ‘Juancho y la Pelirroja’, buscados por tráfico de drogas en Villavicencio
RELACIONADO

Cayeron ‘Juancho y la Pelirroja’, buscados por tráfico de drogas en Villavicencio

A la cárcel sujetos implicados en la muerte de un habitante de calle

El crimen ocurrió el pasado 8 de noviembre en el barrio Prado Centro, cuando la víctima, un hombre de 61 años, fue atacado con arma blanca mientras dormía bajo el viaducto del metro. La herida, que comprometió el corazón, le causó la muerte de manera casi inmediata.

Tras cometer el ataque, los presuntos agresores huyeron a pie del lugar, pero fueron capturados minutos después por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un cuchillo y una navaja con restos de una sustancia similar a la sangre.

“Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Prado Centro de Medellín la tarde del pasado 8 de noviembre cuando, al parecer, los procesados atacaron con arma blanca a la víctima mientras dormía bajo el viaducto de metro. El habitante de calle recibió una herida en el corazón que le causó la muerte casi de manera inmediata”, indicó la Fiscalía.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que una bala perdida impactó a la influencer Bárbara Borges
RELACIONADO

Cámaras de seguridad registraron el momento en que una bala perdida impactó a la influencer Bárbara Borges

Los dos detenidos fueron presentados ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien les imputó cargos por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

“Los presuntos responsables huyeron a pie del lugar y posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi. Al momento de su captura les fueron incautados un cuchillo y una navaja impregnada de una sustancia similar a la sangre. Ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la URI, por el delito de homicidio agravado”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Las pruebas que confirman que el perro llevado por su agresor sí es el del video del brutal maltrato

Policía Nacional

Cayeron ‘Juancho y la Pelirroja’, buscados por tráfico de drogas en Villavicencio

Regiotram

Regiotram del Norte: por qué Bogotá no firmó el convenio y qué papel tendrá en el megaproyecto

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

El jugador de América que terminaría en Santa Fe: ¿Trueque por Harold Santiago Mosquera?

Mientras se habla de que Harold Santiago Mosquera llegaría al América de Cali, el equipo bogotano también estaría cerrando la llegada de un jugador 'escarlata'.

Artistas

Reconocida actriz, en medio de lágrimas, confirmó su divorcio tras 14 años de matrimonio

La actriz reveló cuál fue la razón por la que su matrimonio se acabó tras 14 años. Estas fueron sus declaraciones.

Narcotráfico

Estados Unidos ofrece recompensa para capturar a poderoso narcotraficante: ¿Quién es?

Finanzas personales

Estos son los horarios permitidos para realizar obras en propiedad horizontal: dura multa en caso de incumplirlos

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos