A la cárcel dos extranjeros implicados en el homicidio de un habitante de calle

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los ciudadanos extranjeros Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, señalados como presuntos responsables del homicidio de un habitante de calle en el centro de Medellín.

A la cárcel sujetos implicados en la muerte de un habitante de calle

El crimen ocurrió el pasado 8 de noviembre en el barrio Prado Centro, cuando la víctima, un hombre de 61 años, fue atacado con arma blanca mientras dormía bajo el viaducto del metro. La herida, que comprometió el corazón, le causó la muerte de manera casi inmediata.

Tras cometer el ataque, los presuntos agresores huyeron a pie del lugar, pero fueron capturados minutos después por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un cuchillo y una navaja con restos de una sustancia similar a la sangre.

“Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Prado Centro de Medellín la tarde del pasado 8 de noviembre cuando, al parecer, los procesados atacaron con arma blanca a la víctima mientras dormía bajo el viaducto de metro. El habitante de calle recibió una herida en el corazón que le causó la muerte casi de manera inmediata”, indicó la Fiscalía.

RELACIONADO Cámaras de seguridad registraron el momento en que una bala perdida impactó a la influencer Bárbara Borges

Los dos detenidos fueron presentados ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien les imputó cargos por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

“Los presuntos responsables huyeron a pie del lugar y posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi. Al momento de su captura les fueron incautados un cuchillo y una navaja impregnada de una sustancia similar a la sangre. Ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la URI, por el delito de homicidio agravado”.