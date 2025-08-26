Secuestraron militares en Guaviare para canjearlos por el cuerpo de un disidente muerto en un operativo

A través de redes sociales se conoció la denuncia del ministro de Defensa sobre el secuestro de varios soldados en área rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

Según las autoridades, el hecho se produjo en medio de operaciones militares contra estructuras bajo el mando de alias ‘Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsables de homicidios, extorsión y reclutamiento forzado.

La retención de los uniformados se presenta después de un operativo donde fuerzas militares y la Policía adelantaron un golpe contra esta organización, dejando diez integrantes muertos, entre ellos alias 'Dumar' o 'Chito', señalado como jefe de comisión.

Secuestraron militares en Guaviare para canjearlos por el cuerpo de un disidente muerto

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa, confirmó a través de su cuenta oficial en X que los militares fueron secuestrados por personas vestidas de civil que, además de atentar contra la libertad de los uniformados, estarían impidiendo el cumplimiento de una misión constitucional orientada a proteger a la población.

De acuerdo con la información entregada, estas personas habrían exigido como condición para la liberación la entrega del cuerpo de uno de los disidentes muertos durante la operación, cuyo traslado se encuentra bajo protocolos judiciales y de medicina legal en San José del Guaviare.

El jefe de la cartera explicó que, desde el primer momento, se ofrecieron todas las garantías para que los reclamantes se desplazaran hacia San José del Guaviare y participaran de los procesos legales, incluso con apoyo de organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo.

No obstante, los captores mantienen el secuestro y continúan obstaculizando la labor de la Fuerza Pública.

Estas personas, presuntamente infiltradas o amenazadas por alias ‘Mordisco’, exigen la entrega del cuerpo de uno de los diez muertos en desarrollo de la operación militar del pasado domingo.

¿Qué dice el Gobierno frente al secuestro de militares en el Guaviare?

Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, se activaron todas las capacidades militares y policiales para rescatar a los soldados secuestrados y restablecer el orden constitucional.

Además, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de estos hechos, catalogados como graves delitos contra la Fuerza Pública y la comunidad.