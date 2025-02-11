CANAL RCN
Colombia

Sujeto asesinó a madre e hija por una supuesta deuda en Meta: ahora irá a la cárcel

El sujeto habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con las víctimas, quienes vivían desde hacía un año en una vivienda de su propiedad, para cometer el crimen.

Cárcel
Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
07:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Junior Alexander Niño Pérez, señalado como presunto responsable del asesinato de una mujer y su hija, menor de edad, el pasado 5 y 6 de abril.

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en El Águila
RELACIONADO

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en El Águila

Sujeto asesinó a madre e hija por una supuesta deuda

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, Meta. La decisión se dio tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que imputó al procesado el delito de feminicidio agravado, cargos que no fueron aceptados por el acusado, de 20 años.

De acuerdo con las investigaciones, Niño Pérez habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con las víctimas, quienes vivían desde hacía un año en una vivienda de su propiedad, para cometer el crimen. Las autoridades presumen que el motivo fue una deuda económica.

“El hombre de 20 años, aprovechando la relación de confianza generada con las mujeres, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió, causándoles la muerte, por una deuda”, indicó la Fiscalía.

Según el reporte oficial, la madre fue asesinada primero, el 5 de abril y dentro de la finca ubicada en la vereda Alto Manacías, mientras que su hija, de tan solo 17 años, habría sido atacada el 6 de abril cuando se encontraba cerca de un afluente del caño El Ingeniero.

Tras cometer los asesinatos, el presunto agresor habría ocultado los cuerpos en una zona apartada, lejos del casco urbano de Puerto Gaitán.

A la cárcel sujeto que asesinó a dos personas en Meta por una deuda

“Se ahogaba en su propia sangre”: el duro testimonio del amigo que intentó ayudar a Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

“Se ahogaba en su propia sangre”: el duro testimonio del amigo que intentó ayudar a Jaime Esteban Moreno

Los restos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades que realizaban labores de búsqueda en el sector.

La captura de Niño Pérez se realizó en vía pública del municipio de Melgar, Tolima, por parte de unidades de la Policía Nacional, quienes lo pusieron a disposición de la justicia.

“Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio. Cuerpos que fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Así fue el rescate de un tierno felino en Cundinamarca: conductor le salvó la vida en el momento justo

Secuestros

Desgarrador relato de los hijos de funcionarios secuestrados por el ELN: piden liberación al borde del llanto

Bogotá

Contraloría de Bogotá investiga presuntas irregularidades en el cobro de cuotas pensionales del Foncep

Otras Noticias

Radamel Falcao García

Leonardo Castro reveló el apodo que le tenían a Falcao García en Millonarios: ¿Fin de 'El Tigre'?

El delantero de Millonarios recordó su experiencia junto a Falcao García y sorprendió al contar el apodo con el que los jugadores lo conocían dentro del vestuario.

Donald Trump

Trump amenaza a Nigeria con una acción militar por los "asesinatos de cristianos"

El presidente estadounidense advirtió que podría enviar fuerzas militares si el gobierno nigeriano no detiene lo que llamó el “asesinato de cristianos” por parte de “terroristas islamistas”.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Lamine Yamal

Nicki Nicole da su versión tras confirmarse la ruptura con Lamine Yamal

Alimentos

Estos son algunos de los alimentos que podrían generar salmonella, según expertos