Sujeto asesinó a madre e hija por una supuesta deuda en Meta: ahora irá a la cárcel

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Junior Alexander Niño Pérez, señalado como presunto responsable del asesinato de una mujer y su hija, menor de edad, el pasado 5 y 6 de abril.

Sujeto asesinó a madre e hija por una supuesta deuda

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, Meta. La decisión se dio tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que imputó al procesado el delito de feminicidio agravado, cargos que no fueron aceptados por el acusado, de 20 años.

De acuerdo con las investigaciones, Niño Pérez habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con las víctimas, quienes vivían desde hacía un año en una vivienda de su propiedad, para cometer el crimen. Las autoridades presumen que el motivo fue una deuda económica.

“El hombre de 20 años, aprovechando la relación de confianza generada con las mujeres, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió, causándoles la muerte, por una deuda”, indicó la Fiscalía.

Según el reporte oficial, la madre fue asesinada primero, el 5 de abril y dentro de la finca ubicada en la vereda Alto Manacías, mientras que su hija, de tan solo 17 años, habría sido atacada el 6 de abril cuando se encontraba cerca de un afluente del caño El Ingeniero.

Tras cometer los asesinatos, el presunto agresor habría ocultado los cuerpos en una zona apartada, lejos del casco urbano de Puerto Gaitán.

Los restos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades que realizaban labores de búsqueda en el sector.

La captura de Niño Pérez se realizó en vía pública del municipio de Melgar, Tolima, por parte de unidades de la Policía Nacional, quienes lo pusieron a disposición de la justicia.

“Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio. Cuerpos que fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar”.