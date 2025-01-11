CANAL RCN
“Se ahogaba en su propia sangre”: el duro testimonio del amigo que intentó ayudar a Jaime Esteban Moreno

La fiscal del caso reveló el duro testimonio entregado por uno de los amigos de Jaime Esteban que presenció el ataque que le quitó la vida.

noviembre 01 de 2025
03:18 p. m.
Avanza la audiencia de legalización de captura contra Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos implicados en el homicidio del joven estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, tras una celebración de Halloween.

Suárez es señalado de golpear brutalmente al joven de 20 años, quien cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas.

La fiscal del caso presentó en la audiencia el testimonio de uno de los testigos clave del hecho, que es el amigo de Jaime Esteban y también estudiante de Los Andes, Juan David Cárdenas.

Cronología del ataque a Jaime Esteban Moreno

Según dijo, todo se habría dado tras un altercado al interior de la discoteca en la que departían. Al parecer, los jóvenes fueron abordados primero en la avenida Las Américas con calle 64, en donde hubo una acalorada discusión.

Más adelante, sobre la carrera 15, Jaime Esteban fue golpeado en múltiples oportunidades.

Según las autoridades, Suárez estaba acompañado por dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana, y un hombre más que es buscado por las autoridades.

“Mi amigo Jaime y yo bajaos por la calle 64 hacia la carrera 15, a paso acelerado, y ya llegando a la esquina, pasados unos dos minutos, observo que baja corriendo el grupo de personas que momentos antes nos habían interceptado”, contó el amigo de Jaime Esteban.

En su testimonio, Juan David aseguró que los dos hombres que golpearon a su amigo lo redujeron hasta tirarlo al piso, para luego darle patadas en la cara y el cuerpo durante unos 30 segundos.

El papel de las dos mujeres en el ataque

El joven también contó que una de las mujeres, la de disfraz azul, alentaba a los agresores para que siguieran atacando a Jaime Esteban; mientras que la otra mujer solo miraba lo que ocurría.

Tras dejar a Jaime en el suelo, cubierto de sangre y malherido, sus agresores salieron corriendo para ocultarse en un establecimiento de comercio.

Juan David contó que un vigilante le había ayudado a llamar a la Policía, mientras Jaime se ahogaba en su propia sangre.

La fiscal informó que el presunto agresor del joven estudiante, sería una persona de 27 años, agente de call center.

