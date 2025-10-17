CANAL RCN
Colombia

A la cárcel hombre que habría asesinado a su padre a tiros durante una discusión en Cúcuta

Cárcel
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
12:04 p. m.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un sujeto identificado como José Enrique Rondón Martínez, de 29 años.

A la cárcel hombre que asesinó a su propio padre

Esto, tras ser señalado de haber disparado contra su padre, Simón Rondón Zambrano, durante una acalorada discusión familiar ocurrida el pasado 11 de octubre en una vivienda del barrio La Concordia, en Cúcuta.

De acuerdo con la investigación, el hecho se originó por un presunto desacuerdo económico entre los miembros de la familia.

En medio de la confrontación verbal, Rondón Martínez habría sacado un arma de fuego y disparado contra su padre, provocándole la muerte de manera inmediata.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Enrique Rondón Martínez, señalado de atacar con un arma de fuego a su padre en medio de una discusión familiar registrada el pasado 11 de octubre, en el barrio La Concordia de Cúcuta, Norte de Santander", detalló la Fiscalía.

Tras el ataque, el presunto agresor huyó, pero gracias a un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Cúcuta, el Ejército Nacional y la Fiscalía, fue capturado días después.

Las labores de inteligencia y las declaraciones de testigos resultaron determinantes para su ubicación y captura.

Hombre asesinó a tiros a su padre tras una discusión familiar

La Fiscalía imputó a Rondón Martínez los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Un juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“De acuerdo con la información recolectada, la víctima, habría sostenido una discusión con su esposa y otros familiares al interior de su residencia por un posible desacuerdo económico. En medio de la discusión, Rondón Martínez, habría accionado un arma de fuego en contra de su padre, ocasionándole una herida, que le causó la muerte”.

