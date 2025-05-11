CANAL RCN
Colombia

Hombre asesinó a su pareja sentimental frente a su propia hija en Sucre

Los hechos ocurrieron en plena vía pública del municipio de San Onofre, el pasado 23 de octubre al mediodía, cuando la víctima salía de su lugar de trabajo acompañada por su hija.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
11:47 a. m.
La Fiscalía General de la Nación confirmó este 5 de noviembre que un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de haberle quitado la vida a su pareja sentimental.

Hombre asesinó a su pareja sentimental frente a su propia hija

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en plena vía pública del municipio de San Onofre, Sucre, el pasado 23 de octubre al mediodía, cuando la víctima salía de su lugar de trabajo acompañada por su hija.

En ese momento, el agresor la habría atacado con un arma cortopunzante en una calle del barrio Las Flores, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

“Según la investigación, el procesado sería quien asesinó a su compañera permanente, cuando ella salía de su trabajo, mientras era acompañada por la hija de ambos. Los hechos ocurrieron al medio día del pasado 23 de octubre, en una calle del barrio Las Flores del municipio de San Onofre (Sucre)”, detalló la Fiscalía.

Tras el ataque, el presunto responsable huyó del sitio, pero fue capturado poco después por la Policía Nacional en el barrio La Ceiba.

Según las autoridades, al momento de su detención el hombre intentó autolesionarse, por lo que los uniformados tuvieron que intervenir para evitarlo.

A la cárcel fue enviado un sujeto que asesinó a su pareja en Sucre

El detenido fue presentado ante la Fiscalía, que le imputó el delito de feminicidio agravado. Aunque no aceptó los cargos, el juez consideró que existían suficientes elementos para dictar medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial.

“Las múltiples lesiones causadas a la mujer con un arma corto punzante, hicieron que perdiera la vida. Una vez cometido el crimen, se cree, el procesado huyó del lugar. La captura del señalado feminicida estuvo a cargo de la Policía Nacional y se dio en el barrio La Ceiba. Los uniformados debieron someter al hombre por la fuerza debido a que, al parecer, habría intentado autolesionarse”, finalizó la Fiscalía.

