¿A qué se dedican las mujeres implicadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno? Nuevos detalles

Revelaron a qué se dedican las mujeres implicadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno.

Presuntos responsables asesinato Jaime Esteban Moreno
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
09:23 a. m.
El caso por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de Los Andes, continúa generando revelaciones a medida que avanzan las investigaciones judiciales.

En las últimas horas, se conocieron nuevos datos sobre las mujeres implicadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, quienes estuvieron presentes la noche de Halloween durante la agresión ocurrida en Chapinero, al norte de Bogotá.

¿Quiénes son las mujeres vinculadas presuntamente al crimen de Jaime Esteban Moreno?

Las dos mujeres identificadas por las autoridades son Kleidymar Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán.

Presuntos responsables asesinato Jaime Moreno
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Ambas aparecen en los videos de seguridad del sector donde se registró la golpiza que terminó con la vida del joven de 20 años, víctima de un trauma craneoencefálico.

Según informó El Tiempo, Kleidymar Fernández aseguró dedicarse al comercio y a la asesoría de ventas, mientras que Bertha Parra, en un principio, manifestó ser empleada de una empresa.

No obstante, en una declaración posterior ante las autoridades, dijo ser economista de profesión y residir en el barrio Timiza, en la localidad de Kennedy.

Además, figura como beneficiaria del programa Ingreso Solidario, lo que ha generado debate sobre su situación económica y laboral actual.

Autoridades investigan a Ricardo González, presunto agresor de Jaime Esteban Moreno

Aunque ambas mujeres fueron capturadas preventivamente tras los hechos, recuperaron su libertad días después, aunque continúan vinculadas al proceso judicial.

Por su parte, Juan Carlos Suárez Ortiz fue señalado como uno de los principales sospechosos del homicidio y ya fue judicializado. Las autoridades también buscan a Ricardo González, otro de los presuntos implicados, quien permanece prófugo.

El crimen de Jaime Esteban Moreno ha causado consternación entre la comunidad universitaria y los habitantes de Bogotá. Mientras la justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios, el país exige que se esclarezca por completo la participación de todos los involucrados en este lamentable hecho.

