CANAL RCN
Colombia Video

Profesor de artes habría abusado de hermanas desde que tenían 5 y 6 años: ahora irá a la cárcel

La Fiscalía insiste en que el presunto agresor habría utilizado su posición de poder y cercanía con la familia para acercarse a las niñas de manera indebida.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
12:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pedro Nel García tendrá que enfrentar un proceso de acceso carnal en menor de 14 años tras las rejas, luego de que un juez penal de control de garantías impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra por, presuntamente, abusar de dos hermanas en su taller de artes en Moniquirá, desde enero del 2020 y hasta agosto del 2023.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, “el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía”.

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia
RELACIONADO

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia

Cuando empezaron el curso, las niñas tenían cinco y seis años; lo que el presunto agresor habría aprovechado, al igual que su cercanía con la familia y posición de poder, para acercarse a ellas de manera indebida.

Así lo denunció en audiencia la fiscal del caso: “usted sabía que estaba realizando actos sexuales con menores de menos de 14 años. Conocía la edad de las víctimas, porque iniciaron las clases en su taller, desde que cada una tenía seis y cinco años, respectivamente. Es decir, que por su misma contextura física y por la cercanía con los progenitores de las menores, usted conocía su edad y abusó de su posición como profesor de artes”.

¿Cómo efectuaron la captura del presunto agresor?

De acuerdo con el ente acusador, tras años de amenazas y abusos, “las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, quienes activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía”.

Primera captura en Bogotá por violencia sexual contra un animal bajo la Ley Ángel
RELACIONADO

Primera captura en Bogotá por violencia sexual contra un animal bajo la Ley Ángel

Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, lograron ubicarlo y efectuar su captura en Moniquirá, donde habrían ocurrido los crímenes.

“La Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado”, pero se negó a aceptar cargos, con todo y el material probatorio que la Fiscalía presentó en su contra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Retén armado en vía Panamericana genera pánico entre conductores de carga: uno de ellos fue secuestrado

Conciertos

“Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad”: respuesta sobre concierto cancelado de Kendrick Lamar

Acuerdo de paz

Aumentan los asesinatos en contra de firmantes de paz en el país: así responde la ONU

Otras Noticias

FC Barcelona

Barcelona le causó nuevo golpe al Real Madrid en la tabla luego de la goleada del Atleti

Barcelona le propinó un nuevo golpe al Real Madrid tras la goleada que sufrió a manos del Atlético.

Conciertos

¿Cómo será la devolución del dinero de las boletas por cancelación de Kendrick Lamar?

El concierto de Kendrick Lamar fue cancelado en la ciudad de Bogotá y la organizadora explicó cómo será devuelto el dinero de las boletas.

Turismo

Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años ¿Dónde queda y cuál es su secreto?

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN