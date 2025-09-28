Profesor de artes habría abusado de hermanas desde que tenían 5 y 6 años: ahora irá a la cárcel

Pedro Nel García tendrá que enfrentar un proceso de acceso carnal en menor de 14 años tras las rejas, luego de que un juez penal de control de garantías impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra por, presuntamente, abusar de dos hermanas en su taller de artes en Moniquirá, desde enero del 2020 y hasta agosto del 2023.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, “el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía”.

Cuando empezaron el curso, las niñas tenían cinco y seis años; lo que el presunto agresor habría aprovechado, al igual que su cercanía con la familia y posición de poder, para acercarse a ellas de manera indebida.

Así lo denunció en audiencia la fiscal del caso: “usted sabía que estaba realizando actos sexuales con menores de menos de 14 años. Conocía la edad de las víctimas, porque iniciaron las clases en su taller, desde que cada una tenía seis y cinco años, respectivamente. Es decir, que por su misma contextura física y por la cercanía con los progenitores de las menores, usted conocía su edad y abusó de su posición como profesor de artes”.

¿Cómo efectuaron la captura del presunto agresor?

De acuerdo con el ente acusador, tras años de amenazas y abusos, “las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, quienes activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía”.

Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, lograron ubicarlo y efectuar su captura en Moniquirá, donde habrían ocurrido los crímenes.

“La Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado”, pero se negó a aceptar cargos, con todo y el material probatorio que la Fiscalía presentó en su contra.