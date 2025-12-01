Rector de internado habría abusado de menores bajo amenazas: decía que tenía nexos con grupos armados

Este sábado 11 de octubre la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado en el que reveló detalles del proceso que se adelanta contra el rector de un internado en la zona rural de Cumaribo, en el departamento de Vichada.

Rector de internado habría abusado de varias menores

Allí, un sujeto que se desempeñaba como director, habría abusado sexualmente de al menos seis estudiantes, cuatro de ellas, menores de edad.

La Fiscalía logró reunir pruebas contundentes que apuntan a la posible participación del rector en estos crímenes, los cuales habrían ocurrido en el transcurso de 2024 y 2025.

“La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad del rector de un internado ubicado en zona rural en Cumaribo (Vichada), en el abuso sexual de seis de sus estudiantes integrantes de una comunidad indígena, cuatro de ellas menores de edad”, se lee en el documento.

Según las investigaciones, el agresor habría usado su posición de autoridad y supervisión en la institución educativa para someter a las víctimas, todas ellas integrantes de una comunidad indígena.

Además, para silenciar a las estudiantes y a sus familias, el rector supuestamente las amenazaba, afirmando tener conexiones con grupos armados ilegales.

De esta manera, las amedrentaba con posibles represalias si decidían denunciarlo.

A la cárcel rector que abusó, con amenazas, a menores de edad

La denuncia por parte de las víctimas, a quienes se les brindó atención con un enfoque diferencial, fue clave para iniciar las diligencias.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron al acusado en Puerto Carreño, Vichada. Posteriormente, un fiscal seccional lo llevó ante un juez, donde se le imputaron los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, todos agravados.

A pesar de que el acusado no aceptó los cargos, el juez determinó que deberá cumplir con una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación, garantizando así la protección de las víctimas y la continuidad del proceso judicial.