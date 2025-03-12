A la cárcel sujeto que amenazaba a menores para inducirlos a realizar actividades sexuales

La Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado en el que reveló información sobre un sujeto acusado de una serie de graves delitos en Cúcuta, Norte de Santander, presuntamente cometidos entre los años 2021 y 2025.

Sujeto amenazaba a menores para inducirlos a realizar actividades sexuales

El individuo está señalado de utilizar sistemas de mensajería instantánea para proponer retos a menores de edad, con el objetivo de inducirlos a realizar actividades de tipo sexual.

Según las investigaciones, el hombre supuestamente se valió de la intimidación y las amenazas para obligar a sus víctimas a cumplir sus exigencias.

Inicialmente, habría contactado a la hermana de su compañera sentimental, menor de edad, compartiendo por mensajería las demandas de carácter sexual. La obligaba a cumplirlas y a enviarle fotografías y videos como prueba.

Posteriormente, contactó al primo de esta víctima, también menor de edad, involucrándolo de forma forzada en diferentes vejámenes sexuales.

Los elementos probatorios indican que los “retos” variaban. Algunas veces incluso consistían en promover encuentros íntimos entre las dos víctimas menores de edad.

En otras ocasiones, les exigía acceder a los propósitos sexuales de personas adultas. En todos los casos, el objetivo era obtener material audiovisual que luego utilizaba para intimidarlas y evitar que divulgaran los hechos.

A la cárcel sujeto que obligaba a menores a realizar actividades sexuales

El material obtenido de los abusos era presuntamente comercializado por el procesado. Por esta razón, una fiscal le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento, proxenetismo con menor de edad, pornografía, uso de menores para cometer delitos, extorsión y concierto para delinquir.

A pesar de las pruebas en su contra, el hombre no aceptó los cargos imputados. Sin embargo, el juez de control de garantías ordenó que el procesado cumpla medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.