Capturan a docente en Pitalito por presunto abuso sexual a menor

La Fiscalía General de la Nación logró la identificación y judicialización de Erick Rigoberto Chapilliquen Farfán, de 44 años, señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente de 17 años en el municipio de Pitalito, Huila.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido entre abril y junio de 2024, cuando Chapilliquen Farfán, quien se desempeñaba como docente de teatro musical, habría aprovechado su posición y el estado de vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba bajo tratamiento médico, para someterla a vejámenes sexuales.

Los delitos que enfrenta el profesor por presunto abuso sexual

Según indagaciones de la Policía, el agresor también le habría suministrado bebidas con el fin de adormecerla y facilitar el abuso.

Ante la gravedad de los hechos, un fiscal seccional le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, ambos con agravantes.

El profesor fue capturado en el barrio La Alquería, en Pitalito

El acusado no aceptó los cargos y, por orden de un juez de control de garantías, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La captura de Chapilliquen Farfán fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, durante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio La Alquería de Pitalito.

Las autoridades continúan con el proceso judicial y reiteran su compromiso en la protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual.