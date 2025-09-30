CANAL RCN
Colombia

Capturan a docente en Pitalito por presunto abuso sexual a menor

El presunto responsable habría abusado sexualmente de una joven de 17 años.

Abuso a menores.
Abuso a menores. Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación logró la identificación y judicialización de Erick Rigoberto Chapilliquen Farfán, de 44 años, señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente de 17 años en el municipio de Pitalito, Huila.

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos
RELACIONADO

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido entre abril y junio de 2024, cuando Chapilliquen Farfán, quien se desempeñaba como docente de teatro musical, habría aprovechado su posición y el estado de vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba bajo tratamiento médico, para someterla a vejámenes sexuales.

Los delitos que enfrenta el profesor por presunto abuso sexual

Según indagaciones de la Policía, el agresor también le habría suministrado bebidas con el fin de adormecerla y facilitar el abuso.

Ante la gravedad de los hechos, un fiscal seccional le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, ambos con agravantes.

Tutor de fundación social fue condenado por agredir sexualmente a 4 menores de edad
RELACIONADO

Tutor de fundación social fue condenado por agredir sexualmente a 4 menores de edad

El profesor fue capturado en el barrio La Alquería, en Pitalito

El acusado no aceptó los cargos y, por orden de un juez de control de garantías, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La captura de Chapilliquen Farfán fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, durante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio La Alquería de Pitalito.

Las autoridades continúan con el proceso judicial y reiteran su compromiso en la protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ibagué

Video | Emergencia en Ibagué por tormenta eléctrica dejó árboles caídos e inundaciones

Policía Nacional

Capturado alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

Medellín

Encuentran sin vida a Victoria Strauss, reconocida lideresa trans y docente en Medellín

Otras Noticias

Tecnología

Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde octubre del 2025

WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos. Le contamos en cuáles y qué hacer para no perder sus conversaciones.

Banco de la República

Todavía no es buen momento para endeudarse: director de Fedesarrollo explica recientes decisiones del Banrep

Este martes, el Banco de la República anunció que mantiene estable la tasa de interés y que se cancela la línea de crédito flexible con el FMI.

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

Accidente aéreo

Influencer muere en pleno directo: grabó el instante exacto en que se estrelló

Paulo Dybala

¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres