Se conocen nuevos detalles del asesinato de un padre y su pequeño de 11 años en Cauca

Autoridades investigan si hubo un altercado antes relacionado con el crimen.

Valentina Bernal

enero 15 de 2026
08:45 a. m.
Nuevos elementos salen a la luz sobre el violento hecho que ocurrió en el municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca, donde un niño de 11 años y su padre fueron asesinados dentro de su propia vivienda.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras se analizan las versiones preliminares que indican que el ataque estaría precedido por una riña en la vía pública.

¿Qué se sabe del asesinato de un padre y su hijo dentro de su vivienda en Cauca?

De acuerdo con la información conocida, el hombre asesinado fue identificado como Eibar Maya, de 33 años.

Según el reporte de las autoridades, el adulto regresó a su vivienda luego de haber sostenido un altercado con varios sujetos en la vía pública. Minutos después de ingresar a la casa, hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

En medio del ataque armado, el hijo del hombre, un niño de 11 años, habría intentado defender a su papá. Durante esa reacción, el menor resultó gravemente herido.

Vecinos del sector manifestaron haber escuchado una fuerte discusión y los gritos desesperados del niño mientras trataba de proteger a su padre dentro de la vivienda.

Tras el ataque, el menor fue trasladado de urgencia a un hospital en la ciudad de Popayán debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció posteriormente, confirmándose así el doble homicidio.

¿Qué habría desencadenado el ataque armado contra el padre?

Las autoridades confirmaron que la versión relacionada con una riña previa hace parte de la investigación y aún no ha sido establecida como causa directa del crimen.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, Gerson Bedoya, señaló que los hechos están bajo verificación judicial:

El mayor de edad había estado momentos antes en la riña, sin embargo este caso está en investigación y se adelantan las acciones judiciales necesarias para el esclarecimiento de estos hechos.

El oficial también confirmó el escenario del crimen y la magnitud de lo ocurrido:

Fue asesinado una persona mayor de edad junto a su hijo menor en el interior de una residencia.

La inspección técnica de los cuerpos fue realizada por unidades de la Sijín adscritas a la estación de Policía de Bolívar, Cauca.

Ahora, mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades trabajan en la ubicación de la madre del menor y exesposa del hombre asesinado, con el fin de continuar con los procedimientos correspondientes.

