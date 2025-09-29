CANAL RCN
Colombia

Mujer trans fue asesinada en ataque armado en Tuluá, Valle del Cauca

Organizaciones defensoras de derechos LGBT+ exigieron celeridad en la investigación y justicia por el asesinato.





septiembre 29 de 2025
09:03 p. m.
Una mujer trans, identificada como Shaira Patiño, fue víctima de un ataque armado en la carrera 40 con calle 17, en inmediaciones del río Morales y a escasos metros de un reconocido restaurante de Tuluá, Valle del Cauca.

De acuerdo con versiones preliminares, Patiño fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándola gravemente herida en plena vía pública.

Testigos alertaron a las autoridades, y la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que presentaba muerte cerebral.

En las últimas horas se confirmó oficialmente su fallecimiento, hecho que generó profunda consternación entre sus familiares, amigos y miembros de la comunidad diversa del municipio, quienes han expresado su dolor y rechazo ante este acto de violencia.

Escalada de violencia en Valle del Cauca durante el último fin de semana

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron una investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos y garantizar justicia para Shaira Patiño.

El asesinato de Shaira Patiño se suma a una escalada de violencia registrada en el Valle del Cauca durante el fin de semana. Según el boletín informativo emitido por la Policía Metropolitana del Valle, en las últimas horas se han reportado al menos seis homicidios en distintos municipios del departamento.

En Tuluá, la violencia también cobró la vida de Cristian Damián Montes Díaz, de 34 años, asesinado en el barrio Villa Campestre en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Durante 2025, 58 personas de la comunidad LGBT+ han sido asesinadas

La Corporación Caribe Afirmativo emitió un comunicado en el que expresó su rechazo y preocupación por los recientes casos de violencia en el Valle del Cauca, hechos que han cobrado víctimas dentro de la población LGBTIQ+ del departamento.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo corrido de 2025 se han registrado un total de 58 asesinatos de personas LGBTIQ+.

“Estos hechos no pueden entenderse como casos aislados: configuran un patrón sistemático de violencia por prejuicio, producto de la exclusión histórica y estructural que han enfrentado las personas LGBTIQ+ en Colombia”, expresó la organización Caribe Afirmativo en su comunicado.

