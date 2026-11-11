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Polémica en Puerto Gaitán por un lote avaluado en $180 millones y que sería comprado en $12.870 millones

La Alcaldía de Puerto Gaitán busca autorización del Concejo Municipal para adquirir el predio para construir una ciudadela universitaria. Señalan irregularidades en los costos.

Polémica en Puerto Gaitán por un lote avaluado en $180 millones y que sería comprado en $12.870 millones
Foto: Freepik / captura de pantalla documento.

Yhonay Díaz

noviembre 11 de 2026
11:22 a. m.
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La compra de un terreno de nueve hectáreas por $12.870 millones para construir una ciudadela universitaria en Puerto Gaitán, Meta, abrió un debate entre concejales y líderes sociales del municipio por presuntas irregularidades en el valor del predio.

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El principal cuestionamiento gira alrededor del valor que de acuerdo con los que señalan los documentos que respaldarían la denuncia, el terreno habría sido avaluado en $180 millones en noviembre 2025 y ahora sería adquirido por una cifra considerablemente superior.

La diferencia en el precio llevó a representantes de la comunidad a exigir explicaciones sobre los criterios utilizados para establecer el nuevo avalúo y los estudios que respaldarían la operación; así lo explicó John Payares, director nacional de Derechos Humanos:

Derechos Humanos expresa su preocupación frente a la intención de la Alcaldía de Puerto Gaitán de adquirir un predio de nueve hectáreas por un valor cercano a los $13.000 millones (…) durante el año pasado las nueve hectáreas habrían sido negociadas entre particulares por aproximadamente $180 millones.

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La alcaldía de Puerto Gaitán busca aval en el Concejo Municipal

La administración municipal busca avanzar con la adquisición del terreno para desarrollar el proyecto educativo, pero antes necesita la autorización del Concejo Municipal.

Para conseguir ese permiso, la Alcaldía presentó un proyecto de acuerdo que ya superó su primer debate y está pendiente de discusión en plenaria.

En esa instancia, los concejales deberán decidir si facultan a la administración para concretar la compra.

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Las dudas sobre el precio del terreno que busca comprar la alcaldía de Puerto Gaitán

Una de las principales voces críticas es la concejal Diana Carolina Pérez, quien considera necesario conocer los soportes técnicos y jurídicos que permitan entender cómo se estableció el valor de $12.870 millones para el inmueble.

La diferencia frente al avalúo de $180 millones reportado en 2025 es uno de los aspectos que más inquietud genera.

Para la cabildante, el debate no debería concentrarse exclusivamente en la adquisición de la propiedad, sino también en las condiciones necesarias para garantizar que la futura ciudadela pueda funcionar y prestar servicios educativos de manera permanente.

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