Abelardo de la Espriella denunció presunta compra de votos y señaló a más de 20 dirigentes políticos

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella elevó el tono de sus denuncias al señalar públicamente a más de 20 personas, entre congresistas, líderes políticos, empresarios y exfuncionarios, quienes, según afirmó, estarían relacionados con presuntas prácticas de compra de votos y constreñimiento electoral.

Las declaraciones se producen mientras continúan las discusiones sobre la posibilidad de un debate entre los dos aspirantes que disputarán la Presidencia de la República.

Abelardo de la Espriella denunció presunta compra de votos: esto dijo

Durante una intervención pública, el candidato presidencial aseguró que existiría una supuesta alianza entre sectores políticos tradicionales y estructuras ilegales para influir en el comportamiento electoral de algunas regiones.

De la Espriella afirmó que estas prácticas habrían favorecido al Pacto Histórico durante la primera vuelta presidencial y sostuvo que las autoridades deben investigar a profundidad los hechos.

Ya lo denuncié, existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos.

Además, aseguró que organismos internacionales estarían observando el desarrollo del proceso electoral colombiano.

Les recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos está vigilando. Ya el 'quitavisas' tiene los ojos puestos sobre los corruptos.

¿Quiénes son los dirigentes políticos señalados por compra de votos, según Abelardo?

Según explicó el aspirante presidencial, en la denuncia aparecen más de 20 nombres de personas que, según él, deberían ser investigadas por las autoridades competentes.

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Entre los señalados habría congresistas, dirigentes políticos regionales, empresarios y exfuncionarios del Gobierno nacional.

Hasta el momento, las personas mencionadas por el candidato no han sido condenadas ni existe una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre las acusaciones formuladas.

Por esa razón, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de verificar si existen elementos suficientes para abrir o avanzar en investigaciones formales.

Equipo de Abelardo radicó denuncia ante la Fiscalía por irregularidades electorales

Desde el equipo jurídico de la campaña de Abelardo de la Espriella se confirmó la radicación de una denuncia penal para que las autoridades investiguen posibles irregularidades electorales.

Según explicó Germán Calderón, asesor de campaña del candidato, la denuncia busca que la Fiscalía analice la posible existencia de fraude al sufragante y presiones indebidas sobre los votantes.

Interpuse ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal para que investigue el presunto delito de fraude al sufragante por lo que se ha denominado en Colombia el voto fusil.

¿Qué es el llamado "voto fusil"?

De acuerdo con la explicación entregada por el equipo de campaña de De la Espriella, el término hace referencia a una supuesta incidencia de grupos armados ilegales sobre comunidades ubicadas en determinadas zonas del país.

Según la denuncia, estas presiones habrían tenido una influencia en algunos territorios durante la primera vuelta presidencial.

El equipo jurídico citó un estudio elaborado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, el cual señala que en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó habría existido una fuerte presencia de grupos armados con capacidad de influir en procesos electorales.

No obstante, dichas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades judiciales.