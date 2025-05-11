Abelardo de la Espriella denunció al presidente Petro y solicitó juicio político por presunta “traición a la patria”

Noticias RCN conoció un documento de más de 10 páginas con el que el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una solicitud formal para que se inicie un juicio político contra el presidente Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella solicita juicio político contra Gustavo Petro

En el documento, De la Espriella acusó al mandatario de “delitos penales, faltas disciplinarias, violación de topes de financiación en su campaña presidencial e indignidad por mala conducta”.

También argumentó que el presidente habría incurrido en una “traición a la patria”, al considerar que su Gobierno ha actuado en connivencia con el régimen de Nicolás Maduro y el denominado “Cartel de los Soles”.

"Consideró que, las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, la incitación al odio y la inestabilidad en el país", se lee en el documento.

En su escrito, citó una resolución del Parlamento Europeo que expresó preocupación por la escalada de violencia política en Colombia y condenó el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, hecho que, según el denunciante, estaría vinculado a un “clima de intimidación política y persecución contra la oposición”.

Lo que dice el documento con el que Abelardo de la Espriella pide juicio político contra Petro

La carta también incluye referencias a denuncias previas del exministro Álvaro Leyva Durán, quien en agosto de 2025 habría radicado ante la misma Comisión un informe sobre presuntos comportamientos irregulares de Petro.

De la Espriella solicitó que se practiquen pruebas documentales y periciales, incluyendo exámenes toxicológicos y psiquiátricos al presidente, así como la revisión de sus desplazamientos internacionales y su historia clínica.

El escrito concluye con una petición formal para que la Cámara de Representantes inicie el proceso de juicio político, argumentando que existen causales penales, disciplinarias y constitucionales suficientes para investigar al mandatario.