Abogado de la familia de Miguel Uribe cuestiona preacuerdo de alias El Costeño

La familia de Miguel Uribe Turbay pidió que alias El Costeño (Elder José Arteaga), señalado como articulador entre la banda de sicarios y las estructuras disidentes, reciba la máxima condena.

Durante la audiencia, el abogado de las víctimas cuestionó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el procesado.

¿Quién asesinó a Miguel Uribe?

Sin duda, lo ocurrido el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá; marcó un antes y un después en la historia política moderna del país.

El senador Uribe Turbay, quien era precandidato presidencial, fue víctima de un atentado. Le dispararon a pocos metros y tuvo que ser llevado a un centro médico de urgencias.

Estuvo en la UCI de la Fundación Santa Fe durante dos meses y 11 de agosto falleció. Por las condiciones en las que ocurrió el hecho, quedó catalogado como magnicidio.

La persona que disparó la Glock modificada fue alias Tianz, un menor de 14 años que ya recibió la sentencia sancionatoria. El arma la recibió por parte de Gabriela Martínez (alias Gabriela) y ‘El Costeño’. La primera suscribió preacuerdo y fue condenada.

¿Qué rol tuvo ‘El Costeño’?

También han sido condenados Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco y quien dispuso del carro para la huida, y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo. Este último ha sido el que, hasta el momento, ha revelado más detalles.

En su declaración, aseguró que la orden provino de la disidencia de la Segunda Marquetalia que comanda ‘Iván Márquez’ presuntamente desde Venezuela. ‘El Viejo’ fue el puente de contacto entre los procesados y alias El Zarco Aldinever, mano derecha del máximo cabecilla del grupo armado.

Con respecto a Arteaga, las pesquisas han mostrado que presuntamente contactó a los demás implicados y se encargó de vigilar al senador. Además, le hizo reconocimiento al parque para tener el croquis del escape.