CSJ abre indagación previa por la lista de congresistas del ministro Reyes sobre nombramientos en la Dian

Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió indagación previa sobre la lista de congresistas y políticos que el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, entregó a la Fiscalía General de la Nación. Lista en donde hay nombres de quienes habrían buscado sugerir personas para cargos importantes en la Dian mientras él era director de esa entidad.

Reyes comentó en medios de comunicación que mientras estuvo a cargo de la Dian, se le acercaron sugiriendo que nombrara a personas conocidas en puestos importantes, todo esto en medio del escándalo por 'Papá Pitufo', el presunto zar del contrabando que recientemente fue detenido.

¿Qué decía el listado que Luis Carlos Reyes entregó a la Fiscalía?

Se trata de una lista con 75 casos en donde funcionarios lo habrían contactado en diferentes oportunidades para sugerir nombramientos. Entre ellos aparecen los nombres de Roy Barreras, Efraín Cepeda, Germán Blanco, entre otros.

Esto desencadenó la reacción de los políticos mencionados, quienes no aceptaron los señalamientos hechos por el ministro Reyes. La gran mayoría señaló que no hablaron con él, que no conocen su despacho y que ocasionalmente lo vieron en el Congreso.

Noticia en desarrollo...