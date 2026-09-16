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Cronología de la tragedia de la aeronave que se accidentó en Risaralda: no hubo sobrevivientes

Cinco personas estaban a bordo de la avioneta Cessna T206 que se accidentó en una zona boscosa.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 16 de 2026
09:16 p. m.
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Un equipo de rescate de la Fuerza Aeroespacial localizó sin vida a los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T206 de matrícula HK4985, la cual se accidentó en el departamento de Risaralda en una zona de alta montaña ubicada a casi 9000 pies de altitud.

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La aeronave había desaparecido el domingo 13 de septiembre mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó; y Guaymaral, Bogotá. En esta, viajaba una misión médica que había participado en jornadas de atención sanitaria.

¿Quiénes iban a bordo?

Las víctimas fueron identificadas como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán, Yuliza Figueredo y Mehmet Cankaya, el piloto.

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El presidente Abelardo de la Espriella extendió sus condolencias a los familiares: “Un profundo pesar y tristeza confirmó al país el hallazgo del avión Cessna T-206 de matrícula HK4985 que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Bogotá”.

La operación estuvo a cargo de la FAC con el despliegue de recursos especializados. La búsqueda, incluso, contó con el apoyo del helicóptero Ángel que insertó la tropa de rescate en el punto donde se ubicaron los restos de la aeronave.

Por su parte, la Patrulla Aérea Colombiana, que estuvo al frente de la misión, también expresó su sentido pésame. El equipo ahora enfrenta el desafío de extraer los cuerpos de las víctimas, misión que dependerá de las condiciones meteorológicas de la zona.

¿En dónde fue hallada la aeronave?

La búsqueda también tuvo la participación de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, DIACC, SAR Aerocivil, Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia, BRAC, Dirección de Operaciones de Navegación Aérea, DONA, Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN, Patrulla Aérea Civil Colombiana, PAC, PONAL SAR y Alcaldía de Tadó.

Con respecto a los detalles, se supo que el último contacto de la aeronave fue a las 9:23 a. m., momento en el cual se emitió la alerta.

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