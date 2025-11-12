CANAL RCN
Colombia

Cierres viales desde el 11 de diciembre por el concierto de J Balvin en Bogotá: esto debe saber

La Secretaría de Movilidad confirmó los cierres y desvíos viales por el evento “J Balvin Made in Colombia Ciudad Primavera” en El Campín.


Foto: Alcaldía Bogotá y edit

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
06:18 p. m.
Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos musicales más importantes del año: “J Balvin Made in Colombia Ciudad Primavera”, que se llevará a cabo el 13 de diciembre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Debido al alto flujo de asistentes y a los montajes logísticos necesarios, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció una serie de cierres y desvíos viales que regirán en distintos horarios para garantizar la seguridad y la movilidad en el sector.

Cierres viales desde el 11 hasta el 14 de diciembre

La SDM informó que desde las 10:00 p. m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p. m. del 14 de diciembre se tendrá cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y el acceso al Parqueadero Norte, así como un cierre controlado entre ese acceso y la Diagonal 61C. Los senderos peatonales de ambos costados también estarán restringidos.

A esto se suma un segundo bloque de cierres que iniciará a las 10:00 a. m. del 12 de diciembre y se mantendrá hasta las 10:00 a. m. del 14 de diciembre.

Durante este periodo se cerrará el carril total de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida NQS, además del sendero peatonal norte de la misma vía. En este punto, los peatones deberán usar el sendero del costado sur.

Afectaciones adicionales durante el fin de semana del concierto

Un tercer bloque de cierres operará desde las 10:00 p. m. del 12 de noviembre hasta las 8:00 a. m. del 14 de diciembre.

Allí se contempla el cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57, con acceso controlado únicamente para residentes.

También estarán cerradas ambas calzadas de la calle 53B Bis, la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B, y habrá un cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS.

Adicionalmente, el carril oriental de la calzada oriental de la NQS entre calle 53B y calle 57A será destinado temporalmente para el paso seguro de los ciclousuarios, con apoyo de personal de logística.

La SDM recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación, usar vías alternas y, de ser posible, acudir al evento en transporte público.

