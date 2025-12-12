Financiación del Metro de Bogotá para 2026 se encuentra garantizada: esperan llegar a un 90% de ejecución

Desde Washington, en donde una delegación de la que forman parte el alcalde de Manizales, Jorge Rojas; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, para atraer inversión norteamericana y afianzar la cooperación comercial con los Estados Unidos, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que con los créditos de dos bancos internacionales Bogotá garantizó la financiación para las obras del Metro en 2026:

“Gran noticia para el metro de Bogotá. Ya podemos confirmar la aprobación de dos créditos que suman 1.060 millones de dólares, entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”, celebró el mandatario que, en el transcurso del miércoles, participó de un evento en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y se reunió con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Bogotá espera alcanzar el 90% de ejecución de las obras del Metro con los recursos aprobados:

Con la llegada del primer tren del metro (de 30), a Bogotá, la Alcaldía informó que las pruebas sobre el viaducto, entre el patio taller y la estación 4, iniciarán en mayo del 2026 y el primer viaje tripulado podría realizarse en marzo del 2028.

Los recursos obtenidos, “sumados a los del Banco Europeo de Inversiones”, no solo garantizan la financiación del metro para el próximo año, también permiten al contratista apegarse al cronograma.

“Esto”, según el alcalde, “nos va a permitir llevar el proyecto a cerca del 90% de avance. El proyecto sigue avanzando y blindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace 80 años”.

¿Cuánto ha avanzado la construcción del Metro de Bogotá?

De acuerdo con el último informe, entregado en los primeros días de noviembre, el Metro de Bogotá ha avanzado 2% por mes, desde agosto, al punto en que dos tercios de la obra han sido completados.

“El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el avance de este megaproyecto de movilidad, el más grande del país, completó durante el mes de octubre 67,17 % de avance general”, se lee en una publicación realizada por la Alcaldía.