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Congreso aprueba ley que asegura llegada de recursos del adulto mayor a población vulnerable

La iniciativa liderada por la senadora Karina Espinosa permite que los fondos de la Estampilla del Adulto Mayor lleguen a población que los necesita.

Adultos mayores Colombia
FOTO: @ProsperidadCol

Noticias RCN

abril 08 de 2026
06:48 p. m.
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Colombia aprobó una nueva ley que modifica el uso de los recursos provenientes de la Estampilla del Adulto Mayor, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la atención a las personas mayores en condición de vulnerabilidad.

Además de adultos mayores, hijos deberán responder económicamente por estas personas
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La iniciativa, impulsada por la senadora Karina Espinosa, busca que estos fondos lleguen de manera más eficiente a quienes no estaban siendo atendidos por los mecanismos tradicionales del Estado.

La normativa introduce cambios en la destinación de los recursos, permitiendo que no solo se fortalezcan los programas existentes, sino que también se amplíe la cobertura hacia adultos mayores en condiciones de abandono, indigencia, maltrato o afectados por emergencias.

Cambios en la destinación de recursos para adultos mayores

Con la entrada en vigor de la ley, los recursos de la Estampilla del Adulto Mayor podrán ser utilizados en múltiples frentes. Entre ellos se incluyen el fortalecimiento de los Centros Vida, Centros de Bienestar y granjas para adultos mayores, así como la construcción, ampliación o adecuación de estas infraestructuras en distintas regiones del país.

Adicionalmente, la ley habilita el uso de estos fondos para atender a personas mayores que actualmente no están vinculadas a estos centros, lo que representa una ampliación directa de cobertura.

La aprobación de esta ley también implica un fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población mayor en los territorios. Al ampliar las posibilidades de uso de los recursos, se espera que las entidades territoriales puedan implementar soluciones más ajustadas a las realidades locales.

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