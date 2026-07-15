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Gobierno asegura presidencia del Senado y define mesas directivas del Congreso

En el pulso entre el nuevo gobierno y el Centro Democrático, la balanza se inclinó parcialmente hacia el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
08:41 p. m.
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A pocos días de la instalación oficial del Congreso, este lunes 20 de julio, las mesas directivas de Senado y Cámara quedaron prácticamente definidas.

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En el pulso entre el nuevo gobierno y el Centro Democrático, la balanza se inclinó parcialmente hacia el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien logró que Alfredo Deluque fuera confirmado como presidente del Senado, tal como lo había solicitado desde el inicio.

Cámara de Representantes: Barguil en la presidencia y Briceño por fuera

En la Cámara, los movimientos resultaron más sorpresivos. La presidencia quedará en manos del Partido Conservador con Nicolás Barguil, primo del exsenador David Barguil y cercano al presidente electo. La primera vicepresidencia corresponderá a las curules de paz y la segunda al Pacto Histórico.

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Sin embargo, el gran damnificado es Daniel Briceño, joven político que obtuvo más de 260.000 votos y que quedó excluido de los acuerdos. Aunque se baraja su ingreso a la Comisión de Acusaciones, su salida de la mesa directiva ha generado críticas sobre el peso de los pactos políticos frente al respaldo ciudadano.

Reacomodos en la Cámara y salto electoral en Antioquia

El Partido Conservador también renunció a la secretaría de la Cámara, cargo que ahora ocupará Miguel Ángel Sánchez del Partido Liberal.

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Con ello se descarta la aspiración de la ministra de Industria y Comercio, Diana Marcela Morales, quien buscaba la Dirección Administrativa, posición que seguirá en manos del Partido de la U con John Abad Ramírez.

En paralelo, el escenario político empieza a moverse hacia las elecciones regionales. Alejandro Arbeláez, exgerente de Hidroituango, renunció a su cargo y lanzó su candidatura a la Gobernación de Antioquia para 2027. Con el respaldo del actual gobernador Andrés Julián Rendón y el guiño del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Arbeláez se perfila como la carta fuerte del Centro Democrático en ese departamento.

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