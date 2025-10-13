Fatal accidente en la vía Honda—La Dorada dejó dos muertos y tres menores heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este puente festivo en una de las carreteras del país.

El hecho se registró en el kilómetro 6 de la vía Honda - La Dorada, donde un vehículo particular se estrelló contra un tractocamión, dejando como resultado dos muertos y tres menores heridos.

Por ahora, las autoridades investigan las causas del accidente vial ocurrido en la noche del domingo.

De acuerdo con el director de la Defensa Civil en Tolima, Luis Fernando Vélez, tres menores de 3, 10 y 16 años resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

Así fue el choque fatal en una vía del Tolima

Al parecer, el vehículo particular golpeó por un costado a la tractomula tras invadir su carril.

El conductor del camión, para evitar el choque, intentó maniobrar y resultó chocando con los árboles a orillas de la carretera. De acuerdo con las autoridades, el hombre resultó herido por el impacto.

¿Quiénes son las víctimas del accidente?

Sobre las víctimas fatales, el director de la Defensa Civil confirmó que se trata del conductor y el copiloto del automóvil. El primero murió en el lugar de los hechos; mientras que su acompañante alcanzó a ser trasladado a un hospital, en donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Los niños, que viajaban en la parte de atrás del carro, resultaron heridos por el impacto.