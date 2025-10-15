Camión cisterna sin frenos arrolló brutalmente a motociclistas que iban a detener a un conductor ebrio en Barú

En el corregimiento de Barú, en el departamento de Bolívar, se registró un doble accidente que dejó dos personas muertas y tres heridas.

El siniestro se presentó en la vía que conecta a Barú con Cartagena, en medio de una persecución improvisada por parte de un grupo de motociclistas que intentaba detener a un conductor que, presuntamente en estado de embriaguez, intentaba huir tras ocasionar un choque inicial.

Accidente entre conductor ebrio y motociclista en Barú

De acuerdo con los testimonios recopilados, todo comenzó cuando un automóvil chocó contra una motocicleta en plena carretera.

Testigos aseguraron que el conductor del vehículo particular se encontraba bajo los efectos del alcohol y, tras el impacto, trató de escapar del sitio sin responder por el accidente.

Varios motociclistas que se encontraban en la zona decidieron intervenir para impedir la fuga del conductor, cerrándole el paso sobre la vía.

Camión cisterna embistió a motociclistas en Barú

Mientras esto ocurría, un camión cisterna cargado con agua que transitaba por el mismo corredor vial se quedó sin frenos y los embistió con fuerza, arrollando a varias personas y motos que estaban estacionadas en la calzada.

En el hecho, dos personas perdieron la vida de inmediato, y tres más resultaron con heridas de consideración.

Las víctimas fueron auxiliadas por habitantes de la zona y posteriormente trasladadas al centro asistencial de la isla de Santana, en Barú. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvieron que ser remitidas a hospitales en Cartagena, donde permanecen bajo observación médica.

Testigos narraron el brutal accidente de tránsito en Barú

La escena fue descrita por los testigos como un momento de desesperación. Uno de ellos, Jonathan Mendoza, relató lo ocurrido: