Paro en Boyacá: Gobierno y campesinos llegaron a un acuerdo

El acuerdo se dio en Ventaquemada tras cinco días de paro.

agosto 09 de 2025
08:14 a. m.
En horas de la noche del 8 de agosto, se llegó a un acuerdo entre la delegación del Gobierno y los campesinos en Boyacá.

Desde Ventaquemada, los campesinos y el Gobierno aprobaron el acuerdo que cuenta con 10 puntos. Se espera que en próximas horas llegue la ministra de Ambiente encargada para firmar el documento.

Llegaron a un acuerdo Gobierno y campesinos

“Tengo la alegría de informarle a Colombia que, sin usar un solo gas, tanqueta, bolillo y sin ningún enfrentamiento, hemos llegado a un acuerdo con los campesinos de alta ladera”, declaró el gobernador Carlos Amaya.

Los manifestantes se han declarado en asamblea permanente y se harán a los costados de la vía. El acuerdo se logró tras cinco días de paro de campesinos de la ladera.

Algunos de los puntos importantes acordados son: la derogación de dos resoluciones que tienen que ver con la delimitación de la frontera agrícola y el páramo de El Cocuy.

La primera resolución es de 1275 de 2014 con la que el Ministerio de Ambiente caracterizó al municipio de El Cocuy como zona de reserva forestal. La otra es la 1405, con la que se delimitó el páramo.

Acuerdo con los mineros

Por causa del paro, en los últimos días hubo afectaciones en la economía. Un ejemplo es el sector turístico, el cual experimentó las consecuencias.

Días atrás, el paro campesino no era el único que estaba activo en Boyacá. Los mineros también se manifestaron, aunque con ellos se llegó primero a un acuerdo.

Con el sector minero se acordaron cinco principales puntos: Garantizar que no se imponga IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón, establecer acuerdos de pago para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada, revisar la metodología de cálculo de regalías, conformar mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) e iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales.

