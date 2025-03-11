Adopciones, gastronomía y emprendimientos en un plan pet-friendly en Bogotá

El vínculo entre humanos y animales se ha transformado en una auténtica relación familiar. Hoy, las mascotas no solo son compañía, sino también parte esencial de un mercado que mueve millones y crece año tras año en Colombia.

En ese contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció la llegada de la segunda edición del PyBAFest, un evento que busca celebrar la cultura del cuidado responsable y fortalecer la industria del bienestar animal.

¿Cuándo y dónde es el PyBAFest para mascotas y sus familias?

El festival se realizará los días 1 y 2 de noviembre en el parque El Country, en el norte de Bogotá, y promete convertirse en el plan ideal para quienes comparten su vida con perros, gatos y otros animales de compañía.

Bajo el concepto de “familias multiespecie”, el encuentro ofrecerá una amplia programación que combina bienestar, educación, adopciones, gastronomía y entretenimiento, Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó detalles del evento:

El PyBAFest es un espacio que refleja la evolución del sector y la importancia de fomentar prácticas responsables en torno a los animales de compañía. Es también una plataforma para impulsar el crecimiento de los emprendedores que están transformando esta industria.

El plan pet-friendly de este fin de semana en Bogotá

En el corazón del parque, los asistentes encontrarán una feria empresarial y comercial con más de 30 emprendimientos y marcas seleccionadas por la CCB dentro de sus rutas de competitividad.

Estas compañías presentarán productos y servicios innovadores para el bienestar animal, desde alimentación natural y accesorios funcionales hasta soluciones de salud, moda y tecnología pet-friendly.

Contará con charlas, talleres y demostraciones gratuitas, donde expertos compartirán conocimientos sobre nutrición, comportamiento, cuidado veterinario y adopción responsable.

También habrá actividades deportivas conjuntas para que dueños y mascotas disfruten de experiencias compartidas al aire libre.

Uno de los ejes más esperados es la jornada de adopción, organizada en alianza con entidades distritales y organizaciones de bienestar animal. Allí, quienes estén dispuestos a abrir su hogar a un nuevo integrante podrán conocer perros y gatos en busca de familia, fomentando la adopción como un acto de amor y responsabilidad.